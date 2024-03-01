Здавали макулатуру та кришечки: вінницькі школярі зібрали гроші для оборонців

Вінницькі школярі зібрали майже 66 тисяч грн на ноші-волокуші для оборонців. Про це йдеться на сайті Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу.
Фото: Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб
Школярі здавали макулатуру, кришечки від пляшок, іншу вторсировину.
Їх передадуть бійцям 14-ї окремої бригади "Червона калина". Захисники нині перебувають на Запорізькому напрямку.
Фото: Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб
Загалом за 4 місяці учні вінницьких шкіл зібрали 7 мільйонів гривень на потреби військових.
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