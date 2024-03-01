Два роки тому, 1 березня 2022 року, російські військові окупували Херсон. На оборону міста стали представники місцевої тероборони. Бої відбулись поблизу Білозерської площі та у Бузковому парку. З "коктейлями Молотова" херсонські тероборонівці пішли на російські танки. Більшість з них загинули у тих боях. Сьогодні херсонці згадали події 1 березня, вшанували пам’ять загиблих та відкрили пам’ятний знак бійцям територіальної оборони.

На подвір'ї Херсонського ліцею відкрили пам'ятний знак п'ятьом бійцям першої роти 194- го окремого батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Вони загинули під час боїв за Херсон два роки тому, розповів місцевий житель Володимир Проценко.

Рушники на деревах, де у перший день окупації загинули тероборонівці, Херсон, 1 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Під одним з дерев лежав Коля, я його впізнав, я з ним на стрільби їздив. В підвалі ще Грузинський був лікар, і ще двоє — на тому боці. Там до вікна притягнули. Там командир роти казав, що коли він був живий, то кричав – "Хлопці тікайте, тому що я вже не жилець". Вони його хотіли з собою взяти", — говорить чоловік.

Квіти, вінки та свічки, які херсонці принесли до пам'ятного знаку у Бузковому сквері, 1 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Я зранку бачив, як вони з балки підтягувалися, тероборона. Частина пішла до заправок туди на Полтавську, а частина розосередилися тут, на території ліцею. І потім ми вже бачили з вікон, я тут мешкаю, як вже окупанти почали підтягуватися, стріляли спочатку з території, де ми перебуваємо, а потім вони тут кулемети поставили й почали по хлопцях стріляти", — каже Сергій Коломієць.

Вікторія Бойко — дружина загиблого Сергія Данчука. Розповідає, про те що чоловік у Херсоні не знала, адже їй він казав, ніби перебуває у Миколаєві.

"А коли вже побачила кадри з Бузкового парку і хлопці почали телефонувати, я вже тоді запитала "Ви у Бузковому?". Казали, що ні, що були в ліцеї. Як мені розповідали його товариші, його зняла снайперка, поранення було в печінку, й він стік кров'ю", — говорить Вікторія.

На деревах біля місць, де загинули тероборонівці — рушники та квіти.

Місце у Бузковому сквері, де загинув тероборонівець Олексій Ронський, Херсон, 1 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Першого березня 2022 року бій з армією РФ прийняли бійці територіальної оборони. Зі зброї мали кілька автоматів та пляшки із запальною сумішшю. Більшість з них - загинули. Серед них — Олексій Ронський, житель села Широка Балка Станіславської громади, розповіла мати бійця Оксана Моринець.

"Подзвонили вже другого числа після обіду. Дівчина його підняла слухавку і сказала, що дзвонили, що там розірваний лежить. Але його не розірвало, йому просто груди, бронік прошили. В нього одного бронежилет був тоді. Ввечері першого числа бачили відео уже. Але я не думала, що там Бузковий парк, хто там знав, що Бузковий парк, ну думала парк Нафтовиків. Ще з вечора було дзвінка й нема", — каже жінка.

Херсонець стоїть біля пам'ятного знаку, який відкрили загиблим тероборонівцям, 1 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Зі Станіславської громади першого березняя 2022 року загинули п'ятеро бійців територіальної оборони, розповідає Станіславський сільський голова Іван Самойленко.

"Це в нас були жителі села Широка Балка — Олексій Ронський, Микола Сливкін, Віталій Грузинський і з села Станіслав — Сергій Хандусенко та Іван Данченко, який був моїм однокласником. Ми приїхали вшанувати пам'ять наших бійців та поклали квіти", — говорить Самойленко.

Що відомо про Бузковий сквер у Херсоні

1 березня 2022 року у Херсоні тероборонівці отримали наказ сідати в автобуси та висуватись на позиції. Кілька десятків озброєних автоматами, гранатами Ф1 та двома "Мухами" стали у Бузковому сквері на вулиці Нафтовиків та на площі Білозерській.

Тоді з двох боків на Херсон наступали російські штурмовики на танках і БМП. У нерівному бою загинули до 30 тероборонівців. Їх тіла знайшли в бузковому гаю і мікрорайоні Шуменський. Відео розстріляних хлопців у мережі виклав журналіст-колаборант, якому повідомлено підозру у держзраді.

Після деокупації міста, слідчі та представники криміналістичної лабораторії разом із групою спеціалістів вибухотехнічної служби відвідали "Бузковий парк" по вулиці Нафтовиків. На місці огляду правоохоронці вилучили достатньо речових доказів, що підтверджують воєнний злочин російської армії.

У березні 2023 року у Бузковому сквері встановили пам'ятний знак на честь загиблих тероборонівців.

Учасники тероборони Херсона, які на початку повномасштабного вторгнення РФ захищали місто та родини загиблих у Бузковому сквері, намагаються отримати довідки про участь в боях.

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