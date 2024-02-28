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Скиди з БпЛА, міномети та артилерія: російська армія атакувала три прикордонні громади на Чернігівщині
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Скиди з БпЛА, міномети та артилерія: російська армія атакувала три прикордонні громади на Чернігівщині

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Скиди з БпЛА, міномети та артилерія: російська армія атакувала три прикордонні громади на Чернігівщині
ФОТО: Суспільне Чернігів

За добу 2 березня росіяни атакували три прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську, Новгород-Сіверську та Сновську.

Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.

Семенівська громада:

  • Два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Карповичі.
  • 28 вибухів (приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії) в напрямку села Орликівка.
  • 11 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 82 мм) та 24 вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Янжулівка.
  • Два вибухи (скинуті з БпЛА невідомі вибухові пристрої) в напрямку села Леонівка.
  • Один вибух (прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Баранівка.

Сновська громада:

  • Сім вибухів (приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії) в напрямку села Клюси.

Новгород-Сіверська громада:

  • Вісім вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Михальчина Слобода.

Нагадаємо, що за добу 1 березня росіяни атакували чотири прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську, Новгород-Сіверську, Сновську та Городнянську.

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