За добу 2 березня росіяни атакували три прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську, Новгород-Сіверську та Сновську.
Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.
Семенівська громада:
- Два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Карповичі.
- 28 вибухів (приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії) в напрямку села Орликівка.
- 11 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 82 мм) та 24 вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Янжулівка.
- Два вибухи (скинуті з БпЛА невідомі вибухові пристрої) в напрямку села Леонівка.
- Один вибух (прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Баранівка.
Сновська громада:
- Сім вибухів (приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії) в напрямку села Клюси.
Новгород-Сіверська громада:
- Вісім вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Михальчина Слобода.
Нагадаємо, що за добу 1 березня росіяни атакували чотири прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську, Новгород-Сіверську, Сновську та Городнянську.
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