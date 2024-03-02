За добу 1 березня росіяни атакували чотири прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську, Новгород-Сіверську, Сновську та Городнянську.
Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.
Семенівська громада:
- Два вибухи (один прихід FPV-дрона, другий прихід – від вибухового пристрою, скинутого з БпЛА) та чотири вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Миколаївка.
- Два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) та сім вибухів (приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії) в напрямку села Блешня.
- 22 вибухи (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) та 12 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 82 мм "Васильок") в напрямку села Карповичі.
- Три вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм), один вибух (прихід, ймовірно, FPV-дрона) та три вибухи (приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії) в напрямку села Тимоновичі.
Новгород-Сіверська громада:
- П'ять вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Ясна Поляна.
- П'ять вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Бучки.
Сновська громада:
- 15 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Клюси.
Городнянська громада:
- Чотири вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Сеньківка.
Нагадаємо, що за добу 29 лютого росіяни атакували дві прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську та Сновську.
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