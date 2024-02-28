У Черкаській області з початку 2024 року зафіксували 16 випадків сказу серед тварин. У порівнянні з попереднім роком ситуація значно погіршилась — випадків побільшало.

Що робити після того, як покусала тварина та які існують методи профілактики проти сказу – Суспільному розповів головний санітарний лікар області Володимир Папач.

За словами Володимира Папача, резервуаром і переносником вірусу є лисиці, але для людей основну загрозу становлять домашні та безпритульні тварини, зокрема, собаки та коти, які заражаються сказом через укуси диких тварин.

"На Черкащині останній випадок сказу реєстрували у липні 2003 року, у Звенигородському районі. За медичною допомогою батьки дитини, яку покусала бродяча кішка, не звернулися. Через це необхідні щеплення не були проведені і дитина померла", — розповів він.

Загалом у 2023 році в Черкаській області зареєстрували 29 випадків сказу серед тварин — у котів, собак, лисиць та куниці.

"У 2024 році ситуація значно погіршилась. За січень та лютий уже зареєстрували 16 випадків сказу тварин, що складає 55,2% від усіх випадків у 2023 році. Ризик інфікування вірусом сказу мали 25 людей. Вони отримують антирабічне лікування. Зареєстровані «міські» осередки сказу, що є більш загрозливим для людини: у Смілі та Кам’янці – по два випадки, у Маньківці та Христинівці – по одному. Випадки сказу тварин зареєстровані також і в Черкаському районі (в селах Мала Смілянка, Балаклея, Чорнявка, Тернівка, В’язівок) та у Звенигородському районі (у селах Козацьке та Чижівка)", — пояснив медик.

Головною причиною, що призводить до захворювання і смерті укушених скаженими тваринами людей, є небажання або незнання про необхідність профілактичного лікування сказу вакциною, додав він.

"Крім того, причиною смерті від цього страшного захворювання стають пізнє звернення до фахівців та пізній початок лікування. Водночас очищення рани та імунізація, зроблені якомога раніше після підозрілого контакту з твариною, можуть запобігти розвитку сказу практично на сто відсотків".

Своїх пʼятьох котів та собаку самостійно щепить від сказу пані Галина із Геронимівки:

"Донька купує у ветклініці чи в аптеці сироватку та шприци і ми самі вдома колемо. Так само, як колись кролям робили уколи: одна тримає, а друга — вводить вакцину. Ми живемо біля лісу, тому турбуємося про здоровʼя і своє, і своїх тваринок".

Фото: архів пані Галини

Черкащанка Анастасія розповіла, що свого кота не щеплювала, однак пильнує, щоб він не контактував із дикими тваринами:

"Я кота ні разу не щеплювала, не бачу в цьому потреби. Коли потрібно — ми його купаємо. Я думаю, цього досить. По сусідству у нас немає диких тварин. Він комунікує лише з іншими дворовими котами".

Фото надала Анастасія

За словами Володимира Папача, медицина ще не може вилікувати хворого на сказ, але із запобіганням виникненню цієї хвороби вона справляється шляхом проведення щеплень людям з підозрою на можливе зараження вірусом сказу.

Для запобігання захворюванню на сказ при укусах тваринами необхідно:

поверхню рани рясно промити водою з милом, краї рани обробити спиртом або настоянкою йоду;

негайно звернутися за медичною допомогою;

сприяти проведенню десятиденного ветеринарного нагляду за твариною, що нанесла укус, якщо вона жива і відома;

невідкладно прийняти повний курс щеплень проти сказу, якщо такий був призначений.

Протипоказань проти щеплень немає, їх можна робити немовлятам, вагітним жінкам, людям похилого віку. Препарати для щеплень виділяються безоплатно.

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