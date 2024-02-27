НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Рівному попрощалися з бійцями Іллею Ромашем та Олегом Перебийносом
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Рівному попрощалися з бійцями Іллею Ромашем та Олегом Перебийносом

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На майдані Незалежності в Рівному 2 березня попрощались із двома військовослужбовцями: 36-річним солдатом Іллею Ромашем та 51-річним солдатом Олегом Перебийносом.

Ілля Ромаш

У Рівному попрощалися з бійцями Іллею Ромашем та Олегом Перебийносом
Фото: Суспільне Рівне

Ілля Ромаш народився у Рівному, закінчив школу № 19, потім — Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж. Працював на приватному підприємстві з виготовлення меблів, пізніше — у Києві продавцем в магазині автомобільних запчастин, повідомили у Facebook Рівненської міської ради.

36-річний солдат Ілля Ромаш загинув 25 лютого 2024 року на Миколаївському напрямку.

"Це був мій друг, веселий завжди, хороший. Кулеметник у моєму відділенні, я знав, що в мене завжди була спина прикрита. Я був недалеко, коли він загинув, так сталося", — зазначив побратим загиблого Андрій.

Попрощатися з Іллею Ромашем на майдан Незалежності прийшла медикиня з його роти Мирослава:

"Я служила з ним 1,5 роки. Він завжди настрій усім піднимав, найвеселіший хлопець у нашій роті. На жаль, так сталося".

Олег Перебийніс

У Рівному попрощалися з бійцями Іллею Ромашем та Олегом Перебийносом
Фото: Суспільне Рівне

За інформацією Рівнеради, Олег Перебийніс закінчив школу № 13, потім — ПТУ № 10. Працював за кордоном водієм. 26 лютого 2022 року повернувся з Польщі, де працював, щоб піти воювати.

За 19 місяців служби побував у найгарячіших точках. 29 лютого 2024 року 51-річний солдат Олег Перебийніс помер.

"Хороший, допомагав мамі, бо його батько рано помер. Двоє діток у нього, хороші дівчата, 26-ти і 15-ти років", — сказала хрещена Олега Перебийноса Лідія Федорівна.

Її донька Наталія додала:

"Він повернувся із заробітків, коли почалося повномасштабне вторгнення. Казав, що не хоче там сидіти й чекати, поки під його вікна прийдуть. У травні служити пішов".

У Рівному попрощалися з бійцями Іллею Ромашем та Олегом Перебийносом
Фото: Суспільне Рівне

Поховали Іллю Ромаша і Олега Перебийноса у Рівному на кладовищі Нове.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Іван Федоров — інтерв'ю
Маємо якомога швидше відновити зруйновані будинки: інтерв'ю з головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
РФ відкидає будь-які спроби говорити на тему українських політв'язнів — Чубаров
У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка внаслідок атаки РФ 23 лютого
У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка внаслідок атаки РФ 23 лютого
Наслідки обстрілу Курахового Донецької області 3 березня 2024 року
Російські військові обстріляли Курахове на Донеччині — поранені 16 людей
На початок