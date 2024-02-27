У Рівному попрощалися з бійцями Іллею Ромашем та Олегом Перебийносом

На майдані Незалежності в Рівному 2 березня попрощались із двома військовослужбовцями: 36-річним солдатом Іллею Ромашем та 51-річним солдатом Олегом Перебийносом.

Ілля Ромаш

Фото: Суспільне Рівне

Ілля Ромаш народився у Рівному, закінчив школу № 19, потім — Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж. Працював на приватному підприємстві з виготовлення меблів, пізніше — у Києві продавцем в магазині автомобільних запчастин, повідомили у Facebook Рівненської міської ради.

36-річний солдат Ілля Ромаш загинув 25 лютого 2024 року на Миколаївському напрямку.

"Це був мій друг, веселий завжди, хороший. Кулеметник у моєму відділенні, я знав, що в мене завжди була спина прикрита. Я був недалеко, коли він загинув, так сталося", — зазначив побратим загиблого Андрій.

Попрощатися з Іллею Ромашем на майдан Незалежності прийшла медикиня з його роти Мирослава:

"Я служила з ним 1,5 роки. Він завжди настрій усім піднимав, найвеселіший хлопець у нашій роті. На жаль, так сталося".

Олег Перебийніс

Фото: Суспільне Рівне

За інформацією Рівнеради, Олег Перебийніс закінчив школу № 13, потім — ПТУ № 10. Працював за кордоном водієм. 26 лютого 2022 року повернувся з Польщі, де працював, щоб піти воювати.

За 19 місяців служби побував у найгарячіших точках. 29 лютого 2024 року 51-річний солдат Олег Перебийніс помер.

"Хороший, допомагав мамі, бо його батько рано помер. Двоє діток у нього, хороші дівчата, 26-ти і 15-ти років", — сказала хрещена Олега Перебийноса Лідія Федорівна.

Її донька Наталія додала:

"Він повернувся із заробітків, коли почалося повномасштабне вторгнення. Казав, що не хоче там сидіти й чекати, поки під його вікна прийдуть. У травні служити пішов".

Фото: Суспільне Рівне

Поховали Іллю Ромаша і Олега Перебийноса у Рівному на кладовищі Нове.

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