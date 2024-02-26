НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Вони стріляють — ми їх перевзуваємо". У Слов'янську працює мобільний шиномонтаж для ЗСУ
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуЗСУДОПОМОГАРегіони

"Вони стріляють — ми їх перевзуваємо". У Слов'янську працює мобільний шиномонтаж для ЗСУ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Слов'янську працює мобільний шиномонтаж для ЗСУ. Тут військові можуть безкоштовно змінити гуму на автівках, заклеїти пробиті шини чи підкачати колеса.

Мобільний шиномонтаж для ЗСУ обладнали у двох критих вантажівках. Працює тут восьмеро людей. Послуги для військових безкоштовні.

"Ми допомагаємо хлопцям, у нас взаємообов'язки між собою, тобто вони стріляють — ми їх ремонтуємо, "перевзуваємо". Тож в такому плані рухаємося. Працюємо заздалегідь безкоштовно, всіх беремо серед військових, перевзуваємо", — розповідає працівник шиномонтажу Кирило.

мобільний шиномонтаж ЗСУ Слов’янськ Донецька область фонд "Запмотех"
Мобільний шиномонтаж для військовослужбовців ЗСУ, Слов’янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Військовослужбовець Олександр, який приїхав на мобільний шиномонтаж змінити гуму на військовій автівці, звертається сюди не вперше: "Дякую хлопцям, які допомагають нам, перевзувають. Шиномонтаж відмінний, хлопці нормальні. Приїхали, записались, зробили. Швиденько, гарно та затишно".

військовослужбовець ЗСУ мобільний шиномонтаж ЗСУ Слов’янськ Донецька область фонд "Запмотех"
Військовослужбовець ЗСУ Олександр, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Звернувся за допомогою до працівників шиномонтажу і військовослужбовець Мстислав.

"Їхав дорогою та ось наразі колесо спускає, бачу, причини не знаю. Під'їхав до хлопців, бачу, що вони працюють, вони не відмовили оперативно допомогти. І зараз займаються цим колесом, допомагають далі тримати шлях", — розповідає чоловік.

Військовослужбовець ЗСУ мобільний шиномонтаж ЗСУ Слов’янськ Донецька область
Військовослужбовець ЗСУ Мстислав, Слов’янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

мобільний шиномонтаж ЗСУ Слов’янськ Донецька область фонд "Запмотех"
Мобільний шиномонтаж для військовослужбовців ЗСУ, Слов’янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами працівника шиномонтажу Ігоря, бувають складні випадки, проте майстри вміють із ними впоратись:

"Є проблемні колеса, є просто розібрав — зібрав, різні колеса є. Починаючи з найлегшого шиномонтажу і закінчуючи "козаками" та рештою, які йдуть з докатками. У найстарішого зразка коліс, стоять спеціальні кільця для підтримки корду. Вони сильно іржавіють, все залипає, і їх неможливо практично зняти. Доводиться мучитися, щоб їх зняти".

ЗСУ мобільний шиномонтаж Слов’янськ Донецька область фонд "Запмотех"
Працівник шиномонтажу Ігор, Слов'янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Організували такий проєкт для військових благодійники.

"Це благодійний фонд "Зампотех". Організувалися десь понад півтора року тому. Вклалися люди загальним збором, відкрили перший шиномонтаж ще у Краматорську. Він вже більш як другий рік працює", — розповів Кирило.

мобільний шиномонтаж ЗСУ Слов’янськ Донецька область фонд "Запмотех"
Мобільний шиномонтаж, Слов'янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами майстра, працює шиномонтаж щодня. На обслуговування однієї автівки йде від 20 хвилин до півтори години.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Наслідки обстрілу Курахового Донецької області 3 березня 2024 року
Російські військові обстріляли Курахове на Донеччині — поранені 16 людей
Керована авіабомба у Торецьку Донецької області
У Торецьку на Донеччині в одному з дворів піротехніки вилучили не розірвану авіаційну бомбу
Через обстріл Невського на Луганщині вигоріла лісопосадка
Через обстріл Невського на Луганщині вигоріла лісопосадка
Акробатка Олександра Шабалтій з Донеччини, Дніпро
"Це тільки її бажання та жага". Як тренується семирічна акробатка з Маріуполя, яка встановила рекорд України
На початок