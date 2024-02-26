У Слов'янську працює мобільний шиномонтаж для ЗСУ. Тут військові можуть безкоштовно змінити гуму на автівках, заклеїти пробиті шини чи підкачати колеса.
Мобільний шиномонтаж для ЗСУ обладнали у двох критих вантажівках. Працює тут восьмеро людей. Послуги для військових безкоштовні.
"Ми допомагаємо хлопцям, у нас взаємообов'язки між собою, тобто вони стріляють — ми їх ремонтуємо, "перевзуваємо". Тож в такому плані рухаємося. Працюємо заздалегідь безкоштовно, всіх беремо серед військових, перевзуваємо", — розповідає працівник шиномонтажу Кирило.
Військовослужбовець Олександр, який приїхав на мобільний шиномонтаж змінити гуму на військовій автівці, звертається сюди не вперше: "Дякую хлопцям, які допомагають нам, перевзувають. Шиномонтаж відмінний, хлопці нормальні. Приїхали, записались, зробили. Швиденько, гарно та затишно".
Звернувся за допомогою до працівників шиномонтажу і військовослужбовець Мстислав.
"Їхав дорогою та ось наразі колесо спускає, бачу, причини не знаю. Під'їхав до хлопців, бачу, що вони працюють, вони не відмовили оперативно допомогти. І зараз займаються цим колесом, допомагають далі тримати шлях", — розповідає чоловік.
За словами працівника шиномонтажу Ігоря, бувають складні випадки, проте майстри вміють із ними впоратись:
"Є проблемні колеса, є просто розібрав — зібрав, різні колеса є. Починаючи з найлегшого шиномонтажу і закінчуючи "козаками" та рештою, які йдуть з докатками. У найстарішого зразка коліс, стоять спеціальні кільця для підтримки корду. Вони сильно іржавіють, все залипає, і їх неможливо практично зняти. Доводиться мучитися, щоб їх зняти".
Організували такий проєкт для військових благодійники.
"Це благодійний фонд "Зампотех". Організувалися десь понад півтора року тому. Вклалися люди загальним збором, відкрили перший шиномонтаж ще у Краматорську. Він вже більш як другий рік працює", — розповів Кирило.
За словами майстра, працює шиномонтаж щодня. На обслуговування однієї автівки йде від 20 хвилин до півтори години.
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