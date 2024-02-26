У Слов'янську працює мобільний шиномонтаж для ЗСУ. Тут військові можуть безкоштовно змінити гуму на автівках, заклеїти пробиті шини чи підкачати колеса.

Мобільний шиномонтаж для ЗСУ обладнали у двох критих вантажівках. Працює тут восьмеро людей. Послуги для військових безкоштовні.

"Ми допомагаємо хлопцям, у нас взаємообов'язки між собою, тобто вони стріляють — ми їх ремонтуємо, "перевзуваємо". Тож в такому плані рухаємося. Працюємо заздалегідь безкоштовно, всіх беремо серед військових, перевзуваємо", — розповідає працівник шиномонтажу Кирило.

Мобільний шиномонтаж для військовослужбовців ЗСУ, Слов’янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Військовослужбовець Олександр, який приїхав на мобільний шиномонтаж змінити гуму на військовій автівці, звертається сюди не вперше: "Дякую хлопцям, які допомагають нам, перевзувають. Шиномонтаж відмінний, хлопці нормальні. Приїхали, записались, зробили. Швиденько, гарно та затишно".

Військовослужбовець ЗСУ Олександр, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Звернувся за допомогою до працівників шиномонтажу і військовослужбовець Мстислав.

"Їхав дорогою та ось наразі колесо спускає, бачу, причини не знаю. Під'їхав до хлопців, бачу, що вони працюють, вони не відмовили оперативно допомогти. І зараз займаються цим колесом, допомагають далі тримати шлях", — розповідає чоловік.

Військовослужбовець ЗСУ Мстислав, Слов’янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Мобільний шиномонтаж для військовослужбовців ЗСУ, Слов’янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами працівника шиномонтажу Ігоря, бувають складні випадки, проте майстри вміють із ними впоратись:

"Є проблемні колеса, є просто розібрав — зібрав, різні колеса є. Починаючи з найлегшого шиномонтажу і закінчуючи "козаками" та рештою, які йдуть з докатками. У найстарішого зразка коліс, стоять спеціальні кільця для підтримки корду. Вони сильно іржавіють, все залипає, і їх неможливо практично зняти. Доводиться мучитися, щоб їх зняти".

Працівник шиномонтажу Ігор, Слов'янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Організували такий проєкт для військових благодійники.

"Це благодійний фонд "Зампотех". Організувалися десь понад півтора року тому. Вклалися люди загальним збором, відкрили перший шиномонтаж ще у Краматорську. Він вже більш як другий рік працює", — розповів Кирило.

Мобільний шиномонтаж, Слов'янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами майстра, працює шиномонтаж щодня. На обслуговування однієї автівки йде від 20 хвилин до півтори години.

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