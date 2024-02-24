Кароліна Савосіна два роки тому виїжджала з тимчасово окупованого Маріуполя з новонародженою дитиною. Коли російські військові автоматами вказували шлях — жінка йшла в іншу сторону під обстріли, бо не хотіла в Росію. А на блокпостах щипала доньку, щоб заплакала, бо так російські військові пропускали швидше. Сім'я не має рідних у Чернівцях й починати з нуля у новому місті було складно.

Народжувала доньку, коли російські війська штурмували лікарню

В одному з прихистків у Чернівцях посеред просторої кімнати сидить усміхнена дворічна Анна — вона на другий день після народження з батьками опинилася в окупації. Анна мала народитися в кінці березня 2022 року в пологовому будинку №3 у Маріуполі. Але після початку повномасштабного вторгнення російські війська почали обстрілювати місто — 9 березня вони розбомбили пологовий.

До другої річниці повномасштабного вторгнення РФ, Суспільне Чернівці розповідає історію сім’ї Савосіних — як вони адаптувалися у Чернівцях, почали власний бізнес та чи досі потребують виплат для ВПО.