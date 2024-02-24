На Запорізькому напрямку 22 лютого 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Юрій Микитинець.

Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці Рожнятівської селищної ради.

Юрій Микитинець народився у 1989 році у селі Топільське Калуського району, проживав у Львові.

У Збройних силах України Юрій Микитинець служив оператором радіоелектронної боротьби десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин.

"Герой, що не пошкодував свого життя за Україну, залишившись вірним сином свого народу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, друзям і бойовим побратимам. Сумуємо разом з вами в цей час скорботи. Вічна пам’ять і слава герою!" — йдеться у дописі.

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