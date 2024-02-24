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Одесу відвідала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок: про що говорили
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Одесу відвідала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок: про що говорили

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Одесу відвідала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок: про що говорили
Анналена Бербок та Дмитро Кулеба. Фото: Суспільне Одеса

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Одесу. Її супроводжував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На брифінгу у другу річницю російського вторгнення міжнародні партнери вчергове засудили дії РФ. Анналена Бербок підтримала українців та сказала, що Німеччина буде намагатися робити все, що можна.

"У Бучі, коли я стояла в церкві, мені було зрозуміло, що це я могла бути там. Два роки російського нападу — це могли бути ми. Ми проїдемо спільну дорогу в Євросоюз від Лісабону до Луганська", — зазначила міністерка.

Одесу відвідала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок: про що говорили
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Суспільне Одеса

Бундестаг говорить про підтримку України, як про власні німецькі національні інтереси, зазначив Дмитро Кулеба. Він додав, що наслідки атаки РФ по Одесі 23 лютого та руйнування житлового будинку справили враження на присутніх міністрів:

"Вчора на засіданні Ради безпеки ООН, де був я і Анналена, я прямо на засіданні розказав про руйнування житлового будинку. Про важкопоранених одеситів. Вчора трагедія, яка відбулася в Одесі, пролунала на весь світ".

Одесу відвідала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок: про що говорили
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Суспільне Одеса

Зокрема на брифінгу обговорили надання військової допомоги для України на 2024 рік:

"Тиждень тому, ми були присутні при підписанні нашими лідерами історичної безпекової угоди. Вона передбачає сім мільярдів євро військової допомоги Україні в 2024 році", — зазначив Дмитро Кулеба.

"50 мільярдів євро від Європейського фонду миру будуть додатково надані Україні. На цей момент проводяться останні технічні деталі, яким чином ці зобов’язання двосторонні можна доповнити", — додала міністерка Анналена Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також прокоментувала ситуацію на українсько-польському кордоні. За її словами, Німеччина підтримуватиме Україну не тільки у військовій справі, а й у гуманітарній та сільськогосподарській:

"Польща належить до найбільших прихильників України, тому треба уважно стежити за тим, аби уряди цих країн не роз’єднувалися. Треба уважно дивитися, хто стоїть на кордоні, хто блокує.

Коли я бачу маленьке горнятко зерна в Одеському порту, необхідне для людей, коли голод використовують як зброю, хочу зауважити, що означає – викидати зерно на дорогу… Тому польським і українським колегам я хочу побажати, щоб це професійно обговорювалося".

Також Дмитро Кулеба виступив за перегляд правопису назви міста Одеса німецькою. Він запропонував вживати одну літеру "s". Бербок відповіла, що "подумає, що з цим можна зробити". Проте, в такому випадку, згідно з німецьким правописом, назва міста транскрибуватиметься як "Одеза".

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