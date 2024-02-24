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Матері Навального віддали його тіло — прессекретарка загиблого опозиціонера
Олексій НавальнийРОСІЯСМЕРТЬПолітикаСвітЖиття

Матері Навального віддали його тіло — прессекретарка загиблого опозиціонера

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Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: АР

Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш поінформувала, що його тіло нарешті віддали матері Людмилі Навальній.

Про це Кіра Ярмиш повідомила у соцмережі X (раніше — Twitter).

"Тіло Олексія передали матері. Дуже дякую всім, хто вимагав цього разом з нами. Людмила Іванівна (Навальна — ред.) досі в Салехарді. На його поховання ще чекають", — йдеться у дописі Ярмиш.

Вона також додала, що наразі що не знає, чи завадить влада провести поховання Навального так, як хоче цього родина російського опозиціонера.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина, але російська влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали"погрожувати".

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкцій за порушення прав людини на честь Навального.

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкцій за порушення прав людини на честь Навального.

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