Байден зустрівся з вдовою та донькою Навального

Президент США Джо Байден сьогодні 22 лютого зустрівся у Сан-Франциско з вдовою Олексія Навального Юлією та його донькою Дашею.

Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому.

"Президент висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Олексія Навального та його спадщиною боротьби з корупцією та за вільну та демократичну Росію, в якій верховенство права однаково застосовується до всіх", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що Байден також анонсував "великі нові санкції" проти Росії у відповідь на смерть Навального.

"Сьогодні я зустрівся з Юлією та Дашею Навальними – близькими Олексія Навального – щоб висловити свої співчуття з приводу їхньої тяжкої втрати. Спадок мужності Олексія залишиться в Юлі та Даші, а також у незліченних людей по всій Росії, які борються за демократію та права людини", — написав сам Байден у соцмережі X.

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкцій за порушення прав людини на честь Навального.