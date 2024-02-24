Херсонська спортсменка Світлана Півень отримала бронзову нагороду на Чемпіонаті світу з легкої атлетики серед паралімпійців зі штовхання ядра.

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

Чемпіонат світу з легкої атлетики серед осіб з порушеннями розумового і фізичного розвитку The 2024 Virtus World and European Indoor Athletics проходив з 20 по 25 лютого 2024 року у французькому місті Рейм.

На ньому взяли участь спортсмени з 9 країн світу, Україну представили 15 паралімпійців, йдеться у повідомленні.

"Представниця з Херсонщини, майстриня спорту міжнародного класу Світлана Півень показала високий результат та майстерність у виконанні вправи зі штовхання ядра та виборола третє місце. Вітаємо спортсменку та її тренерів з високим досягненням на міжнародній арені та бажаємо нових перемог та спортивних звершень у майбутньому", — написали в ОВА.

Також відомо, що щонайменше чотири українки розпочнуть новий змагальний тиждень на турнірах у Сан-Дієго та Остіні.

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