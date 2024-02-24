Сьогодні, 24 лютого, у центрі Львова перед пам'ятником Шевченку відбулась акція, яку влаштували рідні полонених та зниклих безвісти українських військових. На акцію вийшли рідні оборонців Маріуполя, зокрема військових 24 бригади, 4 танкової бригади, 56 маріупольської бригади та інших.

Суспільне поспілкувалося із рідними військовополонених.

Учасники акції вийшли з плакатами та фотографіями своїх рідних, друзів і близьких. Мета акції — нагадати про тих, хто перебуває в російському полоні чи вважається безвісти зниклим.

Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Ірина Мочульська / Суспільне Львів

У другу річницю повномасштабного вторгнення учасники вирішили нагадати, про те, що у полоні є ті, хто там майже два роки. Олена — дружина військового, який був на Азовсталі. На акцію вона вийшла, аби нагадати про чоловіка.

"У нас народилась донечка, а він ще її ні разу бачив. Він взнав про неї від хлопців. Ну, насправді, це жах… Я знаю, що там робляться страшні речі, вони не доїдають, їх катують. І про це треба нагадувати. Про це обов’язково треба говорити", — каже Олена.

Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Ірина Мочульська / Суспільне Львів

Лілія прийшла на акцію з дітьми. Її чоловік воював у 4 танковій бригаді. Про його долю жінка не знає із червня 2023 року.

Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

"Ми вирішили разом із "Азовом" виходити і надали якусь інформацію, тому що про 4 танкову бригаду повністю тиша. 4 танкова бригада – існує. Допоможіть нам, будь, ласка, знайти хлопців. Дев'ять місяців невідомості", — розповідає Лілія.

Мама ще одного військовополоненого Оксана додає: "Чекаємо. Молимось, віримо, чекаємо".