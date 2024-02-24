НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Молимось, віримо, чекаємо": у Львові рідні військовополонених вийшли на акцію підтримки
Вторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАПолонРегіони

"Молимось, віримо, чекаємо": у Львові рідні військовополонених вийшли на акцію підтримки

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Сьогодні, 24 лютого, у центрі Львова перед пам'ятником Шевченку відбулась акція, яку влаштували рідні полонених та зниклих безвісти українських військових. На акцію вийшли рідні оборонців Маріуполя, зокрема військових 24 бригади, 4 танкової бригади, 56 маріупольської бригади та інших.

Суспільне поспілкувалося із рідними військовополонених.

Учасники акції вийшли з плакатами та фотографіями своїх рідних, друзів і близьких. Мета акції — нагадати про тих, хто перебуває в російському полоні чи вважається безвісти зниклим.

Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024.
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Ірина Мочульська / Суспільне Львів

У другу річницю повномасштабного вторгнення учасники вирішили нагадати, про те, що у полоні є ті, хто там майже два роки. Олена — дружина військового, який був на Азовсталі. На акцію вона вийшла, аби нагадати про чоловіка.

"У нас народилась донечка, а він ще її ні разу бачив. Він взнав про неї від хлопців. Ну, насправді, це жах… Я знаю, що там робляться страшні речі, вони не доїдають, їх катують. І про це треба нагадувати. Про це обов’язково треба говорити", — каже Олена.

Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024.
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Ірина Мочульська / Суспільне Львів

Лілія прийшла на акцію з дітьми. Її чоловік воював у 4 танковій бригаді. Про його долю жінка не знає із червня 2023 року.

1
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів
1
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів
1
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів
1
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів
1
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів
1
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів
1
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів
1
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів
1
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів
1
Акція на підтримку військовополонених, 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

"Ми вирішили разом із "Азовом" виходити і надали якусь інформацію, тому що про 4 танкову бригаду повністю тиша. 4 танкова бригада – існує. Допоможіть нам, будь, ласка, знайти хлопців. Дев'ять місяців невідомості", — розповідає Лілія.

Мама ще одного військовополоненого Оксана додає: "Чекаємо. Молимось, віримо, чекаємо".

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Зеленський
Зеленський по відеозв'язку взяв участь у зустрічі лідерів країн G7, яку ініціювала Італія
Румунія, Констанца, мітинг до другої річниці вторгнення РФ
Херсонці за кордоном: фоторепортаж з мітингів та заходів з нагоди другої річниці вторгнення РФ
Маріуполь
"Народжувала під час штурму лікарні в Маріуполі". Історія сім'ї Савосіних, які виїхали з окупації. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
На початок