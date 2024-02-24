У Рівному презентували наземний гусеничний дрон для евакуації поранених військових з поля бою. Серійне виробництво таких безпілотників є одним із напрямів діяльності громадської організації "Вовчий Яр".
Про це Суспільному розповів заступник голови ГО "Вовчий Яр" Ігор Проценко.
У Рівному на території обласного краєзнавчого музею 24 лютого презентували наземний гусеничний дрон.
"Сьогодні ми представляємо рівнянам два гусеничні наземні дрони. Вони мають багато функцій, але найголовніша — це евакуація поранених з поля бою. Це дуже складна і важлива проблема на сьогодні. Перший дрон зробили у Харкові. Це ініціатива взводу "Рівняни-Гонор", його командира Олексія Губанова. Гроші для цього дрону, оскільки він був саме для нашого взводу, рік тому ми збирали в Рівному. Сьогодні він на ремонті", — зазначив волонтер.
Він зауважив, що перший та другий дрон мають різні модифікації. Запчастини, з яких створили перши дрон — китайські та фактично зникли з ринку:
"Рік тому ми цього не передбачали, тому зробили висновки. І другий дрон створили у Рівному, він складається із більш доступних комплектуючих. Тому ми презентуємо прототип той, що буде запускатися в серію. Є рівненські підприємці, бізнесмени, які підтримують нашу ініціативу. Однак дронів має бути дуже багато, тому підтримка волонтерів, благодійників, меценатів нам дуже потрібна. Для України — це унікальна розробка".
Співзасновник ГО" Вовчий Яр" Денис Магадов додав:
"Ціна однакова з повітряними дронами. Все залежить від того, чим він буде всередині облаштований, які в нього будуть характеристики. Коштів волонтерських і власних зазвичай не вистачає. Ми шукаємо підтримку і допомогу із різних джерел".
Він також розповів про досвід створення першого наземного гусеничного дрона:
"Дуже довго складали, бо не було до нього запчастин. Це довгий процес, але ми отримали машинку, яка їздить і може виконувати функції. Він маневровий, завдяки гусеницям йому не страшне ні болото, ні підйоми нагору, ні спуски вниз".
Чим займається ГО "Вовчий Яр"
ГО "Вовчий Яр" створили ветерани батальйону "Вовки да Вінчі" у 2023 році, які воювали у складі добровольчого взводу "Рівняни-Гонор". Громадська організація має кілька напрямків роботи:
- підтримка ветеранів батальйону "Вовки да Вінчі";
- створення та підтримка діяльності учбового центру для майбутніх бійців ЗСУ та операторів бойових дронів;
- конструкторська та технологічна розробка дронів;
- виробництво дронів.
"Здебільшого ініціатива тут від нашого взводу "Рівняни-Гонор", який воює в складі батальйону "Вовки да Вінчі". Це добровольці, сьогодні дехто з них у Рівному. Ми створили організацію "Вовчий Яр". Перша її мета — це підтримка ветеранів, членами організації можуть бути ветерани і волонтери, які дійсно допомагають. Тобто це ветерансько-волонтерська організація", — додав Ігор Проценко.
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