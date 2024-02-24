У Рівному презентували наземний гусеничний дрон для евакуації поранених військових з поля бою. Серійне виробництво таких безпілотників є одним із напрямів діяльності громадської організації "Вовчий Яр".

Про це Суспільному розповів заступник голови ГО "Вовчий Яр" Ігор Проценко.

У Рівному на території обласного краєзнавчого музею 24 лютого презентували наземний гусеничний дрон.

"Сьогодні ми представляємо рівнянам два гусеничні наземні дрони. Вони мають багато функцій, але найголовніша — це евакуація поранених з поля бою. Це дуже складна і важлива проблема на сьогодні. Перший дрон зробили у Харкові. Це ініціатива взводу "Рівняни-Гонор", його командира Олексія Губанова. Гроші для цього дрону, оскільки він був саме для нашого взводу, рік тому ми збирали в Рівному. Сьогодні він на ремонті", — зазначив волонтер.

Фото: Суспільне Рівне

Він зауважив, що перший та другий дрон мають різні модифікації. Запчастини, з яких створили перши дрон — китайські та фактично зникли з ринку:

"Рік тому ми цього не передбачали, тому зробили висновки. І другий дрон створили у Рівному, він складається із більш доступних комплектуючих. Тому ми презентуємо прототип той, що буде запускатися в серію. Є рівненські підприємці, бізнесмени, які підтримують нашу ініціативу. Однак дронів має бути дуже багато, тому підтримка волонтерів, благодійників, меценатів нам дуже потрібна. Для України — це унікальна розробка".

Фото: Суспільне Рівне

Співзасновник ГО" Вовчий Яр" Денис Магадов додав:

"Ціна однакова з повітряними дронами. Все залежить від того, чим він буде всередині облаштований, які в нього будуть характеристики. Коштів волонтерських і власних зазвичай не вистачає. Ми шукаємо підтримку і допомогу із різних джерел".

Він також розповів про досвід створення першого наземного гусеничного дрона:

"Дуже довго складали, бо не було до нього запчастин. Це довгий процес, але ми отримали машинку, яка їздить і може виконувати функції. Він маневровий, завдяки гусеницям йому не страшне ні болото, ні підйоми нагору, ні спуски вниз".

Фото: Суспільне Рівне

Чим займається ГО "Вовчий Яр"

ГО "Вовчий Яр" створили ветерани батальйону "Вовки да Вінчі" у 2023 році, які воювали у складі добровольчого взводу "Рівняни-Гонор". Громадська організація має кілька напрямків роботи:

підтримка ветеранів батальйону "Вовки да Вінчі";

створення та підтримка діяльності учбового центру для майбутніх бійців ЗСУ та операторів бойових дронів;

конструкторська та технологічна розробка дронів;

виробництво дронів.

"Здебільшого ініціатива тут від нашого взводу "Рівняни-Гонор", який воює в складі батальйону "Вовки да Вінчі". Це добровольці, сьогодні дехто з них у Рівному. Ми створили організацію "Вовчий Яр". Перша її мета — це підтримка ветеранів, членами організації можуть бути ветерани і волонтери, які дійсно допомагають. Тобто це ветерансько-волонтерська організація", — додав Ігор Проценко.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook