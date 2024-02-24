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У Хмельницькому вшанували загиблих українських захисників
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У Хмельницькому вшанували загиблих українських захисників

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У Хмельницькому вшанували загиблих українських захисників
Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому у другі роковини повномасштабного вторгнення Росії вшанували загиблих захисників України та провели панахиду за ними. Молилися військові капелани також за мирних жителів, чиє життя обірвала війна.

На місці проведення заходів побувала кореспондентка Суспільного.

Вшанування пам’яті загиблих внаслідок російсько-української війни у другу річницю повномасштабного вторгнення розпочали хвилиною мовчання.

Керівництво області, духовенство та військові вшанували пам'ять полеглих героїв, 24 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький
Керівництво області, духовенство та військові вшанували пам'ять полеглих героїв, 24 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

"Ми зібралися: керівництво, духовенство, спільнота, військові з нашої області, для того, аби віддати шану тим героям, які сьогодні виборюють нашу незалежність і свободу. Віддати шану тим, хто не повернувся з бою", — говорить перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

На Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове, на панахиду зібралися, зокрема рідні загиблих українських захисників. Любов Болкун щонеділі ходить на могилу загиблого сина, українського воїна Віталія Болкуна.

На могили загиблих військових прийшли їх рідні, 24 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький
На могили загиблих військових прийшли їх рідні, 24 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

"Місяць не дожив до дня народження. 21 листопада, на Михайла , я його випровадила. Він йшов на бойове завдання і загинув, на Бахмуті", — каже Любов.

На Алеї Слави щотижня додається нових могил українських воїнів. Панахиду за загиблими українськими воїнами провели військові капелани Хмельницького.

Панахиду за загиблими провели військові капелани міста, 24 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький
Панахиду за загиблими провели військові капелани міста, 24 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

"Ми помолилися за всіх тих, хто віддав своє життя за волю України, а також за цивільне населення. Бо великі жертви є серед них також. І церква христова каже, що є лише 3 речі, які ми можемо зробити в честь і пам’ять людини: це є наша молитва, добрі справи, і це є добра і вічна пам’ять", — розповів військовий капелан Даниїл Тарнавський.

За його словами, є визначені дні молитви за тих, хто віддав життя за волю України. Зокрема, молитися за них будуть і в Провідну неділю.

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