Внаслідок дронового удару по Одесі ввечері 23 лютого троє людей отримали поранення. Вони перебувають в одній з міських лікарень.

Про їхній стан розповів директор закладу Денис Себов, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, дві жінки у критичному та важкому стані, ще одна у стані середньої тяжкості.

"Перша постраждала з діагнозом мінно-вибухової травми, опікового ураження близько 70% поверхні тіла, дійшла у вкрай важкому стані, опікового шоку. Станом на теперішній час стан критичний", — зазначив лікар.

Одна з поранених внаслідок дронового удару по Одесі ввечері 23 лютого 2024 року. Фото: ДСНС Одещини

У другої пораненої мінно-вибухові травми та опіки 30% поверхні тіла. Вона надійшла до лікарні у дуже тяжкому стані, додав Денис Себов. На теперішній час її стан залишається тяжким.

У третьої травмованої діагностували перелом правої гомілки, опіки 10% тіла. У неї також мінно-вибухова травма, стан стабільний.

Що відомо про атаку Одеси 23 лютого

Повітряну тривогу оголосили в області близько 20:45. У Повітряних силах кілька разів інформували про рух російських безпілотників в області та місті.

Під час повітряної атаки сили ППО збили п'ять російських дронів. Один з них упав в житловий квартал та зруйнував одноповерховий житловий будинок.

З-під завалів дістали одного загиблого. Поранення отримали ще три жінки, їх у важкому стані госпіталізували, розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Розбір завалів тривав понад три години, на місці працював 41 рятувальник, повідомили в ДСНС.

За фактом дронової атаки по Одесі прокуратура розпочала розслідування.

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