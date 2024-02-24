НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Дроновий удар по Одесі: лікарі розповіли про стан поранених, яких дістали з-під завалів
Вторгнення Росії в УкраїнуЛікаріРегіониТоп регіонів

Дроновий удар по Одесі: лікарі розповіли про стан поранених, яких дістали з-під завалів

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
удар по Одесі 23 лютого, стан поранених
Одна з жінок, яких дістали з-під завалів пошкодженого внаслідок російської атаки будинку в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок дронового удару по Одесі ввечері 23 лютого троє людей отримали поранення. Вони перебувають в одній з міських лікарень.

Про їхній стан розповів директор закладу Денис Себов, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, дві жінки у критичному та важкому стані, ще одна у стані середньої тяжкості.

"Перша постраждала з діагнозом мінно-вибухової травми, опікового ураження близько 70% поверхні тіла, дійшла у вкрай важкому стані, опікового шоку. Станом на теперішній час стан критичний", — зазначив лікар.

Лікарі розповіли про стан поранених, яких дістали з-під завалів в Одесі
Одна з поранених внаслідок дронового удару по Одесі ввечері 23 лютого 2024 року. Фото: ДСНС Одещини

У другої пораненої мінно-вибухові травми та опіки 30% поверхні тіла. Вона надійшла до лікарні у дуже тяжкому стані, додав Денис Себов. На теперішній час її стан залишається тяжким.

У третьої травмованої діагностували перелом правої гомілки, опіки 10% тіла. У неї також мінно-вибухова травма, стан стабільний.

Що відомо про атаку Одеси 23 лютого

Повітряну тривогу оголосили в області близько 20:45. У Повітряних силах кілька разів інформували про рух російських безпілотників в області та місті.

Під час повітряної атаки сили ППО збили п'ять російських дронів. Один з них упав в житловий квартал та зруйнував одноповерховий житловий будинок.

З-під завалів дістали одного загиблого. Поранення отримали ще три жінки, їх у важкому стані госпіталізували, розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Розбір завалів тривав понад три години, на місці працював 41 рятувальник, повідомили в ДСНС.

За фактом дронової атаки по Одесі прокуратура розпочала розслідування.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Зеленський
Зеленський по відеозв'язку взяв участь у зустрічі лідерів країн G7, яку ініціювала Італія
Румунія, Констанца, мітинг до другої річниці вторгнення РФ
Херсонці за кордоном: фоторепортаж з мітингів та заходів з нагоди другої річниці вторгнення РФ
Маріуполь
"Народжувала під час штурму лікарні в Маріуполі". Історія сім'ї Савосіних, які виїхали з окупації. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
На початок