Ввечері 23 лютого російська армія атакувала Одещину дронами типу Shahed-131/136. Над регіоном збили п'ять безпілотників.
Про це 24 лютого повідомили Сили оборони півдня України у своєму телеграм-каналі.
"БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни, до центральних регіонів". — уточнили в Силах оборони півдня.
Один зі збитих дронів упав в житловий квартал Одеси та спричинив руйнування одноповерхового житлового будинку. Одна з квартир зруйнована повністю.
За даними Сил оборони півдня, загинув господар цієї квартири. Його дружину знайшли під завалами та госпіталізували у важкому стані.
Поранення отримали також ще дві жінки — мешканки сусідньої квартири. Їх також госпіталізували з опіками та іншими травмами.
Повітряну тривогу оголосили в області близько 20:45. Пізніше у Повітряних силах кілька разів інформували про рух російських безпілотників в області та місті.
ОНОВЛЕНО. 9:22. Прокуратура розпочала розслідування за фактом дронової атаки по Одесі ввечері 23 лютого. Її кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.
ОНОВЛЕНО. 24 лютого о 11:25. На місці комунальники розбирають завали. Внаслідок атаки та пожежі, яка зайнялась після падіння збитого дрона, пошкоджено житловий будинок, одна квартира зруйнована, повідомила кореспондентка Суспільного з місця.
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