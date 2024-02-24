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Над Одещиною збили п’ять "шахедів", один з них пошкодив житловий будинок, є загиблий
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Над Одещиною збили п’ять "шахедів", один з них пошкодив житловий будинок, є загиблий

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Збитий російський дрон
Один зі збитих російських дронів, якими армія РФ атакувала Одещину ввечері 23 лютого 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України

Ввечері 23 лютого російська армія атакувала Одещину дронами типу Shahed-131/136. Над регіоном збили п'ять безпілотників.

Про це 24 лютого повідомили Сили оборони півдня України у своєму телеграм-каналі.

"БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни, до центральних регіонів". — уточнили в Силах оборони півдня.

Один зі збитих дронів упав в житловий квартал Одеси та спричинив руйнування одноповерхового житлового будинку. Одна з квартир зруйнована повністю.

Над Одещиною збили п’ять "шахедів" 23 лютого 2024 року
Внаслідок російської атаки 23 лютого 2024 року був пошкоджений приватний житловий будинок. Фото: Сили оборони півдня України

За даними Сил оборони півдня, загинув господар цієї квартири. Його дружину знайшли під завалами та госпіталізували у важкому стані.

Поранення отримали також ще дві жінки — мешканки сусідньої квартири. Їх також госпіталізували з опіками та іншими травмами.

Повітряну тривогу оголосили в області близько 20:45. Пізніше у Повітряних силах кілька разів інформували про рух російських безпілотників в області та місті.

ОНОВЛЕНО. 9:22. Прокуратура розпочала розслідування за фактом дронової атаки по Одесі ввечері 23 лютого. Її кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки атаки дронів по Одесі 23 лютого 2024 року
Наслідки дронової атаки по Одесі ввечері 23 лютого 2024 року. Фото: прокуратура Одеської області

ОНОВЛЕНО. 24 лютого о 11:25. На місці комунальники розбирають завали. Внаслідок атаки та пожежі, яка зайнялась після падіння збитого дрона, пошкоджено житловий будинок, одна квартира зруйнована, повідомила кореспондентка Суспільного з місця.

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