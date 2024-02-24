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"Простір мирного неба": у Львові встановили інсталяцію з паперовими голубами
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"Простір мирного неба": у Львові встановили інсталяцію з паперовими голубами

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&quot;Простір мирного неба&quot;: у Львові встановили інсталяцію з паперовими голубами
"Простір мирного неба", 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Сьогодні, 24 лютого, у центрі Львова встановили інсталяцію "Простір мирного неба". Її виготовили до другої річниці повномасштабної російсько-української війни.

Як львів'яни взаємодіють з інсталяцією — у фоторепортажі Суспільного.

Інсталяція складається з металевої основи та 730 білих паперових голубів. Її створили учні 1-5 класів шкіл №91 та №23 й діти із закладу дошкільної освіти №5 (Центр підтримки дітей та сиріт). Авторка ідеї — бренд-дизайнерка Віталіна Крохмаль.

"Простір мирного неба", 24 лютого 2024.
"Простір мирного неба", 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

"730 днів повномасштабного вторгнення, 730 українських дітей — школярі, вихованці дитячого будинку, діти що втратили свої домівки внаслідок війни, 730 білих голубів з паперу у техніці оріґамі, яких створили ці діти", — каже Віталіна Крохмаль.

"Простір мирного неба", 24 лютого 2024.
"Простір мирного неба", 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

"Простір мирного неба", 24 лютого 2024.
"Простір мирного неба", 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

"Простір мирного неба", 24 лютого 2024.
"Простір мирного неба", 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

"Простір мирного неба", 24 лютого 2024.
"Простір мирного неба", 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

"Простір мирного неба", 24 лютого 2024.
"Простір мирного неба", 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

"Простір мирного неба", 24 лютого 2024.
"Простір мирного неба", 24 лютого 2024. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

"Усі, хто зайде всередину інсталяції, за задумом дизайнерки, побачать мирне небо, що мріями і діями реалізували українські діти. Голуби, своєю кількістю утворили захисний щит від реалій сьогодення. Взаємодія з інсталяцією безкоштовна", — йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

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