На початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році в Одесі люди зорганізувалися і почали збирати пісок для укріплень в місті. Ініціатива отримала назву "Одеська пісочниця". За кілька місяців існування до неї доєдналось більше тисячі людей, які зібрали на пляжах понад 800 тонн піску. Своїми спогадами учасники тих подій поділились з Суспільним.

Пісочниця проіснувала до квітня 2022 року. Сотні людей приходили на один з міських пляжів та збирали пісок для укріплень в місті. Пізніше координатори "Пісочниці" створили однойменний благодійний фонд, каже його керівниця Марина Василюк.

"Пісочниця починалася саме з території яхт-клубу, потім поширилася на територію собачого пляжу, де люди копали та збільшували оборону міста Одеси. Їх було дуже багато, могло приходити 700, понад 1000 людей. Кожен приносив своє, форму позитиву і єдності, яка зберігалася саме на цій території", — розповіла Марина.

Масштаби були настільки великі, що довелось зрізати металевий паркан, згадує Марина. Люди копали пісок як вручну, так і залучали техніку.

"Спочатку все починалося з маленьких машин, але потім пішло це все фурами, КамАЗами. І загально це десь 800 тонн піску вивезено тільки з території яхт-клубу.

Тут всі були рівні. У нас не було старших, нижчих. Через деякий час у нас з’явилися певні традиції, бо "Пісочниця" насправді це такий період мого життя, життя Одеси, який подарував відчуття єдності і того, що тут є за що боротись", — додала Марина Василюк.

Окрему роль у створенні атмосфери пісочниці мав барабанник Євген Глущенко. Тоді він приїжджав з барабанною установкою на місце та заряджав людей музикою під час роботи.

"Мене покликав у "Пісочницю" засновник барабанної школи Ільнур, він активно допомагав тоді у "Пісочниці". Я не знав, як люди відреагують на це, бо такий час — треба мішки збирати, а не на барабанах грати. Але ми коли приїхали, отримали дуже добрий фідбек від людей. І люди просили вже другий і третій раз приїхати, щоб їм було веселіше в цей складний час для всіх допомагати країні і об’єднуватись", — згадав Євген.

За словами Євгена, "Пісочниця" запам'яталась атмосферою єднання. Свої спогади чоловік описує так:

"Люди були абсолютно різні. І атмосфера була єднання. Ось перше, що я відчув — це єднання. До цього я не знав, що робити, пройшов місяць після повномасштабного вторгнення. Думки були розгублені. Але коли я приїхав туди, я побачив такий ланцюжок. Кожен щось робить. І оцей єдиний організм допомоги всій країні".

Проте, на думку барабанника, відчуття єдності, яке було раніше, зараз стало менше. Суспільству, додає він, потрібно згуртуватися, як два роки тому.

"Я вважаю, нашому суспільству потрібно ще більше згуртуватись, як на початку повномасштабного вторгнення, коли це відчувалось всюди. Зараз цього менше. Хочеться, щоб люди не забували, що війна ще триває. І потрібно триматися разом, допомагати, донатити, не забувати, що це не кінець", — зазначив Євген

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