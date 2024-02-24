Внаслідок ДТП на Львівщині двоє людей загинуло, а шестеро отримали травми

Вчора, 23 лютого, близько 20:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Старий Яричів Львівського району сталася ДТП. Внаслідок автозіткнення загинуло дві людини, ще шестеро — травмовані.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, водій автобуса "БАЗ", 65-річний житель міста Кам’янка-Бузька, виїжджав на головну дорогу і не надав перевагу в русі легковому автомобілю "Peugeot", яким керував 21-річний мешканець одного з сіл Львівського району. Внаслідок зіткнення автобус виїхав на зустрічну смугу та з’їхав у кювет.

З автобуса випали дві пасажирки, мешканки Львівського району віком 43 та 47 років. Жінки потрапили під колеса автопоїзда "Renault Magnum", який їхав назустріч легковику "Peugeot". За кермом автопоїзда був 56-річний мешканець Житомирської області.

Обидві жінки померли на місці від отриманих травм. Тілесні ушкодження отримав водій "Peugeot" та п’ять пасажирок автобуса "БАЗ", мешканки Львівщини віком від 27 до 66 років.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті — позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці з'ясували, що у 2023 році суд позбавив водія автобуса "БАЗ" права керувати транспортними засобами. Чоловіка затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.