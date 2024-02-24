У Тернополі на залізничному вокзалі відкрили фотовиставку

На залізничному вокзалі Тернополя відкрили фотовиставку "Час вийти на світло". Тут розмістили фотопортрети з історіями 10 людей, які мають інвалідність.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє департамент культури та туризму Тернопільської ОВА.

"Регіони для проведення фотосесій, а відповідно і фотовиставок ми обрали невипадково. Тут "Ліга Сильних" реалізовує проєкт Empower Ukraine, який серед іншого включає надання прямої допомоги для людей з інвалідністю та їх родин. Власне, герої фотосесії — це люди, які отримували допомогу у межах цього проєкту", — розповів проєктний менеджер громадської спілки "Ліга Сильних" Богдан Кохан.

Відкриття фотовиставки на залізничному вокзалі Тернополя. Фото: Департамент культури та туризму Тернопільської ОВА

Героями інформаційної кампанії "Час вийти на світло" стали 10 людей з інвалідністю. Вони живуть у населених пунктах Івано-Франківської, Тернопільської та Черкаської областей. Для них були організували персональні фотосесії. Під час зйомок фотограф використав гру світла та тіней. Окрім фотосесії герої кампанії взяли участь у зйомках відеоісторій про них.

Один зі стендів фотовиставки. Фото: Департамент культури та туризму Тернопільської ОВА

"Це вже друга фотовиставка, яку організувала громадська спілка "Ліга сильних" в рамках однойменної інформаційної кампанії. Перша пройшла на залізничному вокзалі Івано-Франківська. Інформаційна кампанія "Час вийти на світло" відбувається під час проєкту Empower Ukraine за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (GFFO), CBM та Європейського Форуму з питань осіб з інвалідністю. Проєкт спрямований на покращення умов життя для людей з інвалідністю та інших вразливих верств населення у Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях", — повідомляє департамент культури та туризму Тернопільської ОВА.

На залізничному вокзалі Тернополя відкрили фотовиставку. Фото: Департамент культури та туризму Тернопільської ОВА

Виставку "Час вийти на світло" в Тернополі організували в партнерстві з "Укрзалізницею". Подивитися її можна до 5 березня.

Нагадаємо, голова громадської організації "Безбар'єрний Тернопіль" Тарас Хоміцький каже, що в Тернополі немає умов для безпечного пересування велосипедистів та маломобільних людей.