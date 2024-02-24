Про загибель бійців на війні з РФ повідомили у шести громадах Кіровоградщини

На війні з РФ загинули військові Вадим Чикрижов, Олександр Уманець, Микола Ялинич, Олександр Добровольський, Роман Кащенко та Олександр Лісовін з громад Кіровоградської області.

18 лютого на війні з РФ загинув 37-річний солдат Вадим Чикрижов із села Калмазове Вільшанської громади Голованівського району. За інформацією з офіційної сторінки Вільшанської селищної ради, боєць народився 13 липня 1986 року у Калмазовому. До повномасштабного вторгнення РФ разом із сім’єю жив у Києві, після – повернувся до рідної громади. 25 лютого 2022 року його мобілізували, служив у механізованому батальйоні. У загиблого залишились дружина й син.

Вадим Чикрижов. Колаж: Суспільне Кропивницький

14 лютого на Херсонщині загинув сержант Олександр Уманець, 1974 року народження, з міста Новмиргород Новоукраїнскього району. Про це написав голова громади Ігор Забажан. Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.

Олександр Уманець. Колаж: Суспільне Кропивницький

В Онуфріївській громаді Олександрійського району повідомили про загибель солдата Миколи Ялинича, 1968 року народження, із села Куцеволівка. За інформацією з офіційної сторінки Онуфріївської селищної ради, чоловіка мобілізували у березні 2022 року, він служив на посаді механіка-водія механізованого батальйону. З 19 березня 2023 року його вважали зниклим безвісти. Про загибель бійця біля села Новоданилівка Запорізької області в той день стало відомо 22 лютого. Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.

Микола Ялинич. Колаж: Суспільне Кропивницький

17 лютого, виконуючи бойове завдання у селі Колодязі на Донеччині, загинув Олександр Добровольський, 1979 року народження, із села Володимирівка Катеринівської громади Кропивницького району. Про це написала голова громади Тетяна Пучка. Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.

Олександр Добровольський. Колаж: Суспільне Кропивницький

Голова Помічнянської громади Новоукраїнського району Микола Антошик написав про загибель на війні з РФ Романа Кащенка. Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.

Роман Кащенко. Колаж: Суспільне Кропивницький

21 лютого під час ворожого артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку загинув 36-річний солдат Олександр Лісовін з Олександрії, написав голова громади Сергій Кузьменко. У військового залишилась мати. Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.