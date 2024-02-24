24 лютого на Львівщині поховають чотирьох військових

Сьогодні, 24 лютого, на Львівщині прощаються із Андрієм Потюком, Миколою Шаланкевичем, Олегом Кусовичем та Олегом Блюсом. Бійці загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Андрій Потюк — мешканець Стрия. Йому було 25 років.

Андрій Потюк. Фото: пресслужба Львівської ОВА

З початком повномасштабного вторгнення повернувся до України й вступив до лав Збройних Сил. Був стрільцем кулеметного взводу. Андрій Потюк загинув 20 лютого 2024 року біля Роботиного в Запорізькій області.

Микола Шаланкевич жив у Стрию.

Микола Шаланкевич. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був учасником АТО в складі 80 окремого аеромобільного полку. Від початку повномасштабної війни долучився до 24 ОМБр імені короля Данила. Микола Шаланкевич загинув 19 лютого 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Леонідівка на Донеччині.

Олег Кусович — мешканець села Ясенівці. Йому було 23 роки.

Олег Кусович. Фото: пресслужба Львівської ОВА

У 2020 році доєднався до лав Збройних Сил. Був старшим навідником, служив у військовій частині А0998. Олег Кусович загинув 19 лютого 2024 року біля Леонідівки Донецької області.

Олег Блюс народився у селі Дроховичі. Йому було 35 років.

Олег Блюс. Фото: пресслужба Львівської ОВА

У перші місяці повномасштабного вторгнення долучився до 215 батальйону 125 окремої бригади ТрО регіонального управління "Захід" Сил ТрО ЗСУ. Олег Блюс загинув 17 лютого 2024 року.