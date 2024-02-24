У Чернівцях прощаються із загиблим на війні військовим Шлюсарем

24 лютого у Чернівцях прощаються з військовим Володимиром Шлюсарем, який загинув у боях проти російської армії.
Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної адміністрації у Facebook.
Володимир Шлюсар був воїном військової частини А1008. Він загинув 18 лютого під час виконання бойового завдання. Йому було 33 роки. Про це повідомили на сторінці Горішньошеровецької сільської ради у Facebook.
З бійцем прощатимуться об 11:00 на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.
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