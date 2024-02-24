Літак А-50, 3 ЗРК. Генштаб розповів про роботу Повітряних Сил за добу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 лютого.
Також підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу “Shahed”. Підрозділи протиповітряної оборони знищили всі 12 дронів-камікадзе. На фронті протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. На Мар’їнському напрямку військо РФ 44 рази намагалося прорвати оборону українських військ.