НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Літак А-50, 3 ЗРК. Генштаб розповів про роботу Повітряних Сил за добу
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЗброяПодіїЗброя і технологіїВійна

Літак А-50, 3 ЗРК. Генштаб розповів про роботу Повітряних Сил за добу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Літак А-50, 3 ЗРК. Генштаб розповів про роботу Повітряних Сил за добу
Авіація ЗСУ на війні в Україні. Фото: з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 лютого.

Також підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу “Shahed”. Підрозділи протиповітряної оборони знищили всі 12 дронів-камікадзе. На фронті протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. На Мар’їнському напрямку військо РФ 44 рази намагалося прорвати оборону українських військ.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Сили оборони відбили атаки армії РФ у районі Роботиного 24 лютого 2024
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки армії РФ у районі Роботиного — Генштаб
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 69 бойових зіткнень з російською армією — Генштаб
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні військо РФ втратило літак і 770 військових за добу — Генштаб
Українські воїни відбили 64 атаки РФ на сході
Українські воїни відбили 64 атаки РФ на сході
На початок