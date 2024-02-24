Росіяни з мінометів обстріляли Семенівську та Сновську громади на Чернігівщині

Протягом доби 23 лютого армія РФ обстріляла з мінометів дві прикордонні громади на Чернігівщині: Семенівську та Сновську. Вибухи пролунали у напрямках п'яти сіл.

Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.

Семенівська громада:

у напрямку села Карповичі – вісім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;

у напрямку села Миколаївка – один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;

у напрямку села Залізний Міст – один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;

у напрямку села Костобобрів – один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;

Сновська громада:

у напрямку села Клюси – дев'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

Нагадаємо, протягом доби 22 лютого армія РФ атакувала з мінометів, РСЗВ та FPV-дроном три прикордонні громади на Чернігівщині: Семенівську, Сновську та Новгород-Сіверську. Вибухи пролунали у напрямках п'яти сіл.

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