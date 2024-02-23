Протягом доби 22 лютого армія РФ атакувала з мінометів, РСЗВ та FPV-дроном три прикордонні громади на Чернігівщині: Семенівську, Сновську та Новгород-Сіверську. Вибухи пролунали у напрямках п'яти сіл.
Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.
Новгород-Сіверська громада:
- Чотири вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) та шість вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 82 мм) в напрямку села Грем’яч.
Сновська громада:
- Шість вибухів (приходів, ймовірно, з РСЗВ) в напрямку села Лука.
Семенівська громада:
- 15 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Карповичі;
- один вибух (прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Залізний Міст;
- один вибух (прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня;
- один вибух FPV-дрона в напрямку села Блешня.
Нагадаємо, що протягом доби 21 лютого армія РФ обстріляла з мінометів та ствольної артилерії три прикордонні громади на Чернігівщині: Семенівську, Сновську та Новгород-Сіверську. Вибухи пролунали у напрямках п'яти сіл.
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