Протягом доби 22 лютого армія РФ атакувала з мінометів, РСЗВ та FPV-дроном три прикордонні громади на Чернігівщині: Семенівську, Сновську та Новгород-Сіверську. Вибухи пролунали у напрямках п'яти сіл.

Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.

Новгород-Сіверська громада:

Чотири вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) та шість вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 82 мм) в напрямку села Грем’яч.

Сновська громада:

Шість вибухів (приходів, ймовірно, з РСЗВ) в напрямку села Лука.

Семенівська громада:

15 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Карповичі;

один вибух (прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Залізний Міст;

один вибух (прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня;

один вибух FPV-дрона в напрямку села Блешня.

Нагадаємо, що протягом доби 21 лютого армія РФ обстріляла з мінометів та ствольної артилерії три прикордонні громади на Чернігівщині: Семенівську, Сновську та Новгород-Сіверську. Вибухи пролунали у напрямках п'яти сіл.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.