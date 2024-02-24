НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сирський та Умєров обговорили зміни на полі бою із сенаторами США
СШАВторгнення Росії в УкраїнуЗСУПодіїВійнаПолітика

Сирський та Умєров обговорили зміни на полі бою із сенаторами США

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Американські сенатори у Львові
Сенатори США на зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим, 23 лютого 2024 року, Львів . Фото: Rustem Umerov/Х

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров зустрілися з делегацією американських сенаторів США та обговорили ситуацію на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначається, що від американської сторони на зустрічі були лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, сенатори Джек Рід з Род-Айленда, Майкл Беннет з Колорадо, Річард Блюменталеь з Коннектикуту та Меггі Хассан з Нью-Гемпшира, які увійшли до складу двопартійної делегації Конгресу США.

Сирський ознайомив американських сенаторів з ситуацією на полі бою, змінами, які сталися останнім часом, першочерговими потребами в озброєнні та баченням того, що потрібно для перемоги.

За словами Умєрова, під час бесіди сенатори "прямо запитали, чи виграє Україна у війні з Росією".

"Немає сумніву, що ми переможемо ворога; це була моя і головнокомандувача відповідь. Але для наближення перемоги ми повинні вчасно і в повному обсязі отримати суттєву військову підтримку від наших партнерів", – сказав міністр.

Умєров також пояснив сенаторам, наскільки відчутними є будь-які затримки з наданням військової допомоги Україні.

Глава Міноборони України також наголосив, що нестачу боєприпасів та військового обладнання одразу відчувають бійці Сил оборони на передовій.

"Питання, які ставили сенатори мені та генералові Сирському, чітко вказують на їхнє глибоке розуміння ситуації в Україні та готовність зупинити російську агресію. Вдячний за таку тверду відданість підтримці України", – зазначив міністр.

23 лютого американська делегація на чолі з сенатором-демократом Шумером прибула до Львова та зустрілася також із президентом Зеленським.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
КНДР
Держдеп США: З вересня минулого року КНДР поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами
Світові лідери у річницю повномасштабного вторгнення РФ наголосили на підтримці України
Світові лідери у річницю повномасштабного вторгнення РФ наголосили на непохитній підтримці України
Один із районів Нью-Йорка
Одна людина загинула і 17 постраждали під час пожежі в Нью-Йорку
Трампа офіційно зобов'язали виплатити $454 млн у справі про шахрайство
Трампа офіційно зобов'язали виплатити $454 млн у справі про шахрайство
На початок