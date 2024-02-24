Сирський та Умєров обговорили зміни на полі бою із сенаторами США

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров зустрілися з делегацією американських сенаторів США та обговорили ситуацію на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначається, що від американської сторони на зустрічі були лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, сенатори Джек Рід з Род-Айленда, Майкл Беннет з Колорадо, Річард Блюменталеь з Коннектикуту та Меггі Хассан з Нью-Гемпшира, які увійшли до складу двопартійної делегації Конгресу США.

Сирський ознайомив американських сенаторів з ситуацією на полі бою, змінами, які сталися останнім часом, першочерговими потребами в озброєнні та баченням того, що потрібно для перемоги.

За словами Умєрова, під час бесіди сенатори "прямо запитали, чи виграє Україна у війні з Росією".

"Немає сумніву, що ми переможемо ворога; це була моя і головнокомандувача відповідь. Але для наближення перемоги ми повинні вчасно і в повному обсязі отримати суттєву військову підтримку від наших партнерів", – сказав міністр.

Умєров також пояснив сенаторам, наскільки відчутними є будь-які затримки з наданням військової допомоги Україні.

Глава Міноборони України також наголосив, що нестачу боєприпасів та військового обладнання одразу відчувають бійці Сил оборони на передовій.

"Питання, які ставили сенатори мені та генералові Сирському, чітко вказують на їхнє глибоке розуміння ситуації в Україні та готовність зупинити російську агресію. Вдячний за таку тверду відданість підтримці України", – зазначив міністр.

23 лютого американська делегація на чолі з сенатором-демократом Шумером прибула до Львова та зустрілася також із президентом Зеленським.