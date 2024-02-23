Президент Володимир Зеленський 23 лютого у Львові зустрівся з делегацією американських сенаторів, яку очолив лідер Демократичної партії США Чак Шумер.

Глава держави у відеозверненні розповів, що подякував Сенату за позитивне голосування стосовно пакета підтримки України.

"Цей пакет — не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з погляду його змісту, і з погляду того, який сигнал дає світу підтримка чи непідтримка цього пакета", — підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що "демократії не мають самоусуватися з історичного процесу — з процесу захисту всіх тих цінностей, які визначили сучасний світ".

Глава держави поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою — про "прямий зв'язок між тим, яку зброю мають українські воїни, та тим, якого результату досягає ворог".

Зеленський пояснив, що достатність артилерії, достатність далекобійності — це ключові речі для України та Сил безпеки й оборони.

"І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети", — додав президент.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.