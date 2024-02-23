Делегація Конгресу США на чолі з сенатором-демократом Чаком Шумером прибула до Львова. Там американські політики планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив сенатор від Демократичної партії Чак Шумер у соцмережі Х (колишній Твіттер).
"Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку", — написав сенатор від демократів Чак Шумер.
У Львові 23 лютого із робочим візитом перебуває резидент України Володимир Зеленський. Він разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників.