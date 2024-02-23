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"Просвистіло щось над хатою — і вибух": жителі Нікополя про атаки російських військ
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"Просвистіло щось над хатою — і вибух": жителі Нікополя про атаки російських військ

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У Нікополі на Дніпропетровщині місцеві жителі лагодять свої оселі, пошкоджені через російську атаку ввечері 22 лютого: закривають вікна плівкою та прибирають уламки. Олександр розповів Суспільному: під час удару був вдома разом з дружиною.

"Приліт у будівлю і нас зачепило. Одна сторона вікна вивалилася повністю, стіна, газову трубу перебило. Сусідів взагалі накрило", — сказав чоловік.

"Просвистіло щось над хатою — і вибух": жителі Нікополя про атаки російських військ
Житель Нікополя Олександр. Фото: Суспільне Дніпро

Під час атаки вдома був й Сергій. Він каже: це не вперше, коли район в якому живе, обстрілюють війська РФ.

"Просвистіло щось над хатою — і вибух. Дуже швидко. Після закінчення тривоги вийшли. Сусіди вже з ліхтариками ходять", — розповів Сергій.

На Нікопольщині збільшилася інтенсивність обстрілів армією РФ
Житель Нікополя Сергій. Фото: Суспільне Дніпро

За словами начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, за останні декілька місяців інтенсивність обстрілів району збільшилась у декілька разів. Каже: найбільше російські військові б’ють по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Почастішали обстріли Нікопольщини
Євген Євтушенко. Фото: Суспільне Дніпро

"З’явилися великі такі атаки з допомогою FPV-дронів. Велика стратегічна мета — це тероризувати населення. Залякувати людей, виснажувати їх психологічно", — говорить посадовець.

Він зазначив: попри збільшення кількості атак по цивільних, обов'язкова евакуація населення наразі не потрібна.

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