Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розробила та пропонує Польщі "План взаємопорозуміння" стосовно деблокади кордону. Він складається з п'яти кроків.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

Перший крок

Шмигаль зазначив, що Київ погоджується з обмеженнями, які запропонувала запровадити Єврокомісія щодо аграрного експорту. Заходи представили разом з продовженням безмитної торгівлі між ЄС та Україною.

Мовиться, зокрема про такі товари, як м'ясо птиці, яйця та цукор.

"Україна погоджується з пропозицією експортувати до Євросоюзу ці товари без квот та мит в об'ємах не більше, ніж були в середньому в 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, то повертаються обмеження", — пояснив прем'єр.

Посадовець вказав, що Україна готова продовжити механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпаку. Тобто без дозволу Варшави ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок.

Другий крок

Шмигаль розповів, що Україна хоче запропонувати Єврокомісії провести невідкладний скринінг кластерів аграрної політики та транспорту.

"Це потрібно для того, аби раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції, а також щодо того, чи відповідає підтримка наших аграріїв стандартам Світової організації торгівлі", — підкреслив прем'єр.

Водночас принципова позиція України — це повна лібералізація торгівлі з Євросоюзом, що є продовженням "економічного безвізу".

"Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватися саме з Європейським союзом, а не на рівні окремих держав", — зауважив посадовець.

Третій крок

Шмигаль заявив, що Україна хоче запропонувати польському уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт до ЄС.

За 11 місяців 2023 року РФ продала у Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 мільярда євро. При цьому обсяг російського експорту продовольства у 2023 році зріс порівняно з 2022 роком.

"Російський експорт продовольства в Європейського союзу зростає під час війни. Це треба зупинити", — підкреслив прем'єр.

Зі слів посадовця, Київ пропонує Єврокомісії розглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, як це відбувається зараз з Україною.

Київ також звертається до Європейської комісії з проханням про запуск спільного контролю на кордоні України та держав ЄС. І пропонує розширення пілотного проєкту щодо обміну митною інформацією.

Четвертий крок

Шмигаль заявив, що Київ пропонує створити тристоронній штаб: Україна, Польща та Єврокомісія під співголовуванням аграрних міністерств двох держав і представника ЄК.

"До роботи цього штабу також долучимо українські та польські аграрні асоціації. Ми маємо працювати цілодобово, аби оперативно вирішувати всі непорозуміння", — зазначив прем'єр.

П'ятий крок

Посадовець наголосив, що блокада польського кордону "вже давно вийшла за межі зерна" й загрожує національній безпеці України.

Шмигаль висловив вдячність уряду Польщі "за чітку позицію щодо пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів" і вказав, що "такий підхід має бути поширено на пальне".

"Одночасно ми розраховуємо, що спільний тристоронній штаб знайде рішення щодо безперешкодного пропуску інших груп товарів. Сьогодні на кордоні з обох сторін стоять 9 тисяч вантажівок", — розповів прем'єр.

Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня — дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі.

"В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", — додав Шмигаль.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.