"Промені пам’яті". У Львові вшанували загиблих захисників України

У Львові до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну засвітили промені пам’яті на Личаківському кладовищі. Так вшанували пам’ять загиблих захисників України.

Про це із місця події повідомила кореспондентка Суспільного.

Промені засвітили на трьох локаціях: на полі Почесних поховань №76, на полі Почесних поховань №67 та на полі Почесних поховань №86А (колишнє Марсове поле). Там провели спільну молитву.

"Для нас — це велика втрата, не знаю чи є якийсь час, скільки б часу не минуло, ніби вчора, і так приходжу кожен раз на могилу, говорю собі з ним, і вірю, що буде перемога, бо стільки жертв не може бути дарма", – каже мама загиблого військовослужбовця Марія Найда.

Також на кладовищі провели спільну молитву. Фото: Суспільне Львів

Син Олесі Кварцяни 37-річний Михайло — загинув у Станиці Луганській у 2015 році. Чоловік був снайпером у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді. Михайло підірвався на міні.

"Знаю, якби він зараз був живий, то теж би був на фронті — не ховався б. Коли тільки можна, я приходжу до нього (на кладовище, — ред.). То є людина, якої немає з тобою, але якої дуже сильно бракує, а сина особливо. Він був дуже добрий, як для мене, для мами", – розповіла мама загиблого військовослужбовця.