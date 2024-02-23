23 лютого Пластовий молодіжний центр організував у Житомирі квест "День звитяги", присвячений 106 річниці з дня звільнення 23 лютого 1918 року міста від більшовиків підрозділами Армії Української Народної Республіки. Такий квест проводиться вчетверте, цьогоріч до нього долучилася рекордна кількість учасників — понад 100.

Про це в коментарі кореспондентці Українського радіо Житомир Наталці Кулініч розповіли виконуючий обов'язки директора Пластового молодіжного центру Павло Кобзар та фахівчиня Пластового центру Анна Майстрова.

Анна Майстрова розповіла, що Пласт надсилав запрошення у всі школи Житомира, які сформували свої команди.

"Але цього року серед них є і не шкільні команди — є команди просто друзів з одного двору чи дітей, які займаються в одному гуртку або секції. Є дівочі, хлоп’ячі та мішані команди у двох вікових категоріях із 12 до 16 років. Цей квест ми проводимо для школярів, щоб вони не за партами, а в інтерактивний спосіб, вивчаючи історію в реальних умовах, дізнались в якому місті вони живуть, про вулиці, якими діти ходять щодня, про видатних діячів, з пов’язаних з Житомиром", — сказала Анна Майстрова.

За її словами, Перший раз квест проводили тільки для пластунів, але уже з наступного року він став загальноміським. В 2022 році квест провели за день до повномасштабного вторгнення. Минулого року була вимушена перерва, і вже в 2024 році відновили традицію заходів національно-патріотичного виховання.

Як сказав Павло Кобзар, дата 23 лютого у декого все ще асоціюється з днем радянської армії, тому що ще в незалежній Україні аж до 2014 року це був День захисника вітчизни.

"Але коли ми досліджуємо нашу справжню історію, то бачимо що радянська пропаганда обрала дату випадково, створивши купу міфів про подвиги і битви радянської армії, яких в той час не було. Натомість в цей час Житомир був визволений військами УНР від більшовиків", — сказав Павло Кобзар.

Представники Пластового молодіжного центру Павло Кобзар та Анна Майстрова. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Наталка Кулініч/Суспільне Житомир

Впродовж квесту учасникам запропонували виконати завдання, більшість з яких мали теоретичний характер.

"Учасникам треба було знайти QR-код, закріплений десь на стіні чи на дереві, прочитати певну інформацію й відповісти на тестове питання. Такі вправи допомагають поглибити знання в історії Житомира, дізнатися про його видатних діячів та події, які тут відбувалися", — сказав Павло Кобзар.

Як розповів Суспільному житомирський краєзнавець Геннадій Махорін, в Житомирі зберіглось небагато будинків, пов’язаних із подіями тих часів. Наприклад, будинок колишньої Волинської духовної семінарії на початку вулиці Грушевського. Там у січні 1919 року розмістилась Українська Військова Школа, яку створив генерал Всеволод Петрів.

Також теперішня поліклініка №1, це колишній будинок Дворянського зібрання, де відбувались засідання керівного органу Центральної Ради, Малої Ради.

"Там було прийнято низку важливих українських законів, які заклали підвалини нашої державності — про українську гривню, про новий територіально-адміністративний устрій, про перехід на новий стиль, про українське громадянство УНР. І, до речі, було записано, що громадянином є той, хто визнає українську державність та володіє українською мовою", — розповів Геннадій Махорін.

За результатами квесту, його учасниками в 2024 році стала 21 команда. Всі отримали подарунки. Також визначили переможців, повідомив Павло Кобзар.

В категорії 14 – 16 років:

1 місце команда "Соколи" з 16 ліцею;

2 місце — "Бурштин" з 14 ліцею;

3 місце — "Пульс 32 на 2" з ліцею 32.

В категорії 12 – 14 років:

1 місце команда "Бендерікс" 16 ліцей;

2 місце —"Фортуна" з міського культурно-спортивного центру;

3 місце —"Соколовська" з організації "Пласт".

Відкриття квесту. На фото організатори - представники Пластового молодіжного центру. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

Учасники квесту на початку заходу виконують Гімн України. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

Учасники квесту під час виконання завдань на вулиці Михайлівська. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

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