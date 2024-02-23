Росіяни перекидають частину військ з Авдіївки на Бахмутський напрямок, Сили оборони стримують атаки армії РФ по всій лінії фронту — від Харківщини до півдня країни. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.
Купʼянський та Лиманський напрямки
На Харківщині російські військові атакують на південному сході від Купʼянська — в районі Табаївки та на півночі від міста — поблизу Синьківки. На Лиманському напрямку бої поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.
Бахмутський напрямок
На цей напрямок армія РФ перекидає частину сил з Авдіївки та штурмує на захід від міста — неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Богданівки.
Авдіївський напрямок
Бої навколо Авдіївки — в районах Новобахмутівки, Ласточкиного, Степового, Сєверного, Орлівки, Первомайського та Майорська.
Марʼїнський напрямок
Сили оборони відбивають атаки в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки.
Південь
На півдні Донеччини росіяни наступають в районі Старомайорського, південніше Пречистівки та Золотої Ниви. На Запоріжжі — поблизу Малої Токмачки, Малинівки та Роботиного.