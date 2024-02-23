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Бої навколо Авдіївки, атаки росіян на півдні та Купʼянському напрямку. Тиждень на фронтах
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Бої навколо Авдіївки, атаки росіян на півдні та Купʼянському напрямку. Тиждень на фронтах

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Український військовий на передовій у Донецькій області, 23 лютого 2024
25-річний український військовий Андрій на передовій у Донецькій області, 23 лютого 2024 року. AP Photo/Alex Babenko

Росіяни перекидають частину військ з Авдіївки на Бахмутський напрямок, Сили оборони стримують атаки армії РФ по всій лінії фронту — від Харківщини до півдня країни. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Харківщині російські військові атакують на південному сході від Купʼянська — в районі Табаївки та на півночі від міста — поблизу Синьківки. На Лиманському напрямку бої поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

Бахмутський напрямок

На цей напрямок армія РФ перекидає частину сил з Авдіївки та штурмує на захід від міста — неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Богданівки.

Авдіївський напрямок

Бої навколо Авдіївки — в районах Новобахмутівки, Ласточкиного, Степового, Сєверного, Орлівки, Первомайського та Майорська.

Авдіївський напрямок 23 лютого 2024
Графіка: Суспільне

Марʼїнський напрямок

Сили оборони відбивають атаки в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки.

Південь

На півдні Донеччини росіяни наступають в районі Старомайорського, південніше Пречистівки та Золотої Ниви. На Запоріжжі — поблизу Малої Токмачки, Малинівки та Роботиного.

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