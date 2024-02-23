Президент США Джо Байден наголосив, що Палата представників Конгресу повинна схвалити законопроєкт про національну безпеку, який включає фінансування допомоги для України.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Білого дому.

"Через два роки війни український народ продовжує воювати з величезною мужністю. Однак у них закінчуються боєприпаси. Україні необхідні додаткові постачання зі США, щоб утримати лінію фронту від атак РФ, які здійснюються зброєю та боєприпасами з Ірану й Північної Кореї", — заявив Байден.

Президент зазначив, що законопроєкт про національну безпеку передбачає не лише термінове фінансування для України, а також інвестує в американську оборонну промислову базу.

Політик нагадав, що документ був прийнятий переважною більшістю у Сенаті й підкреслив, що "немає жодних сумнівів", якби спікер Палати представників призначив голосування, то воно б пройшло успішно.

"Конгрес знає, що, підтримавши цей законопроєкт, ми можемо зміцнити безпеку в Європі, зміцнити нашу безпеку вдома та протистояти Путіну", — вказав очільник Білого дому.

Байден додав, що "історія спостерігає й нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".

"Зараз настав час для нас міцно стояти на боці України і об'єднатися з нашими союзниками та партнерами. Настав час довести, що США відстоюють свободу й ні перед ким не схиляються", — підсумував президент.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.