У ніч проти 23 лютого 2024 року російські військові обстріляли один з районів Херсона. Під вогнем були житлові будинки, складське приміщення, гаражі. Били й по передмістю та населених пунктах Бериславського району: є пошкодження стільникової вежі, влучили по архівній установі та припортовій інфраструктурі у Херсоні.

Херсонка Галина розповіла, що в будинку, куди влучив російський снаряд нікого не було, адже господарі виїхали. Прибирати наслідки руйнувань, прийшли сусіди.

Місцевий житель Віталій розказав, що почув потужний удар, такої сили, що злетів з дивана.

Херсон, комунальники прибирають наслідки нічних російських обстрілів, 23 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Від гучних вибухів прокинулась і херсонка Олена. Жінка говорить, що всі швидко встали, одяглись, побігли на вулицю і знову почали обстрілювати.

"Ми як вискочили — побачили, що горить гараж. Викликали пожежників, вони приїхали, загасили та поїхали. А потім знову повернулися, бо він знову почав горіти", — пригадує херсонка.

Херсон, діра в стіні приватного будинку після влучання снаряда РФ, 23 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Вночі, о пів на першу, російські військові обстріляли складське приміщення в одному з районів Херсона. Пошкоджені автівки, розповів місцевий житель Олексій.

"Окрім машин збитків завдали багато, все розбите, була пожежа. Пошкоджений новий холодильник, який в пакуванні стояв, вирвані всі ворота, всі машини, які стояли в боксі, побиті", — каже чоловік.

Херсон, згоріли гараж та речі після російського обстрілу, 23 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

За словами речниці ДСНС області Оксани Ульянової, внаслідок обстрілів виникли пожежі в житловому будинку, господарчих спорудах та складському приміщенні. До ранку пожежі вдалося ліквідувати.

За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 20 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Садовому, Антонівці та Придніпровському.

Херсон, пошкоджений паркан між приватними будинками внаслідок влучань снарядів РФ, 23 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Обстрілювали військові РФ і населені пункти Бериславської, Новорайської та Тягинської громад, розповів начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

"З безпілотників обстріляли Берислав, села Томарине, Червоний Маяк та Львове. По Томариному вдарили також з артилерії. На жаль, у селі Львове 52-річний чоловік отримав поранення не сумісні з життям. Також поранений чоловік 50 років з Берислава", — сказав Літвінов.

Херсон, чоловіки прибирають наслідки обстрілів, 23 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Загалом минулої доби, за повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, російські військові 287 разів обстріляли правобережжя Херсонщини, випустили 1716 снарядів із різного типу озброєння. Одна людина загинула, двоє — отримали поранення.

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