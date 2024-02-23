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У громаді на Тернопільщині попрощалися із двома бійцями
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У громаді на Тернопільщині попрощалися із двома бійцями

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прощання із військовим
Похорон у Кременці. Фото: Крменецька РДА

На Тернопільщині попрощалися із загиблими військовими Юрієм Нагребельним і Сергієм Токарем.

Про це повідомили на сторінках громад.

На Кременеччині попрощалися із сержантом Юрієм Нагребельним. Житель Кременця загинув 19 лютого 2024 року, внаслідок отриманих не сумісних з життям поранень на Запорізькому напрямку. Жителі громади попрощалися із бійцем на Майдані Волі. Про це повідомили на сторінці Кременецької районної державної адміністрації.

Похорон бійця Юрія Нагребельного
Похорон Юрія Нагребельного. Фото: Кременецька РДА

У Почаївській громаді провели в останню дорогу військового Сергія Токара. Чоловік загинув 12 лютого 2024 року, внаслідок поранень, які отримав в результаті мінометно-артилерійського обстрілу. Сергій був жителем села Валігури. На території Почаївської громади 23 лютого оголосили Днем жалоби.

похорон Сергія Токара
Зустріч тіла загиблого воїна Сергія Токара. Фото: Почаївська міська рада

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