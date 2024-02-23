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Суд у справі працівників ТЦК, які побили чоловіків у Тернополі, відклали: в чому причина
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Суд у справі працівників ТЦК, які побили чоловіків у Тернополі, відклали: в чому причина

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Суд у справі працівників Тернопільського військкомату, які в жовтні минулого року побили чоловіків у приміщенні ТЦК, відклали вдруге. На засідання не з'явилися потерпілі та двоє їхніх захисників.

Про це Суспільному повідомив суддя Валентин Ломакін.

Через це прокурор Андрій Багрій просив перенести слухання справи.

Андрій Багрій, прокурор та захисник одного з потерпілих Богдан Будзик на засіданні
Андрій Багрій, прокурор та захисник одного з потерпілих Богдан Будзик. Фото: Суспільне Тернопіль

"Оскільки в матеріалах провадження відсутні відомості, чи справді повідомили потерпілого Репіна. Він також відсутній. Ні від нього, ні від його захисника не надходили клопотання про розгляд без їхньої участі. Вважаю, треба відкласти засідання", — сказав прокурор.

Пропозицію перенести слухання справи підтримали й інші учасники. Суддя Валентин Ломакін задовольнив це клопотання.

Підозрювані у побитті чоловіків в ТЦК у Тернополі
Підозрювані у побитті чоловіків в ТЦК. Фото: Суспільне Тернопіль

Кореспонденти Суспільного намагалися поспілкуватися з обвинуваченими у побитті Андрієм Яцківим та Юрієм Маценькою.

"Ви як думаєте, ми діяли правильно, чи ні?" — сказали вони.

Прокоментував ситуацію захисник обвинувачених Олександр Нюня.

Олександр Нюня, захисник обвинувачених у побитті
Олександр Нюня, захисник обвинувачених. Фото: Суспільне Тернопіль

"Є матеріали справи, суд їх дослідить і прийме рішення. Потрібно оцінювати всі докази в сукупності, а не виключно за декількома секундами на відео в мережі. Треба зрозуміти, що цьому передувало, чи були неправомірні дії з боку осіб, які в цій справі є потерпілими".

За коментарем Суспільне звернулося до захисника одного з потерпілих Богдана Будзика. Він від коментарів відмовився.

Учасники засідання суду
Учасники засідання. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, слідчі встановили, що 6 жовтня минулого року солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого жителя для перевірки документів. З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому поїхати до військкомату. Коли той відмовився, заштовхали його до автомобіля та, б’ючи при цьому, доправили до ТЦК.

Потім його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату.

Унаслідок цього один із потерпілих зазнав травм середньої тяжкості, інший — легкої. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

Солдата-гранатометника звинувачують у заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, катуванні й незаконному позбавленні волі людини.

Командирові цього підрозділу також інкримінують катування та завдання легких тілесних ушкоджень. Обвинуваченим загрожує покарання від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

13 жовтня Тернопільський міськрайонний суд призначив працівникам ТЦК нічний домашній арешт і відсторонив обох від займаних посад.

Що відомо про побиття чоловіків у ТЦК в Тернополі

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