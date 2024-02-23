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Схилили голови: на Черкащині в останню путь провели загиблого сержанта
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Схилили голови: на Черкащині в останню путь провели загиблого сержанта

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Схилили голови: на Черкащині в останню путь провели загиблого сержанта
Фото: Камʼянська міська територіальна громада

На Черкащині у селі Лузанівка провели в останню путь сержанта Сергія Голобородого. Захисник загинув 20 лютого 2024 року на Донеччині.

Захисник загинув внаслідок артилерійського обстрілу, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Сергій Голобородов загинув 20 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він потрапив під артилерійський обстріл.

загиблий Сергій Голобородий
Колаж Суспільне / фото Камʼянська міська територіальна громада

Провести Героя в останню путь зібралися односельці, друзі, знайомі, керівництво громади. Провели на колінах створивши"живий коридор".

"Сергія Голобородого завжди пам'ятатимемо, як мужнього захисника, що віддав своє життя заради нашої свободи і незалежності", — повідомили в пресслужбі громади.

Поховали Героя на сільському кладовищі. Йому було 49 років.

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