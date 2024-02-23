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Вінничанину загрожує до 10 років в'язниці за крадіжку мотоблока, бензопили та підпал автомобіля
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Вінничанину загрожує до 10 років в'язниці за крадіжку мотоблока, бензопили та підпал автомобіля

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Вінничанину загрожує до 10 років в'язниці за крадіжку мотоблока, бензопили та підпал автомобіля
Затримання підозрюваного у вчинені крадіжки та підпалу авто на Вінниччині. Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

На Вінниччині затримали чоловіка, який вкрав мотоблок та бензопилу, а також підпалив автомобіль місцевих мешканців. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

22 лютого до поліції звернувся житель села Підлісний Ялтушків Жмеринського району За його словами, невідомий викрав у нього мотоблок та бензопилу та підпалила його авто.

Поліція
Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Того ж дня ще одна жінка з цього ж району подала подібну заяву про крадіжку бензопили.

Поліція Вінниччина
Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Підозрюваним виявився 38-річний місцевий житель, який зберігав викрадене на території нежилого домогосподарства.

Поліція
Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Правоохоронці вилучили речові докази. Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За цими фактами розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185Крадіжка та ч. 2 ст. 194Умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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