На Вінниччині затримали чоловіка, який вкрав мотоблок та бензопилу, а також підпалив автомобіль місцевих мешканців. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Вінницькій області.
22 лютого до поліції звернувся житель села Підлісний Ялтушків Жмеринського району За його словами, невідомий викрав у нього мотоблок та бензопилу та підпалила його авто.
Того ж дня ще одна жінка з цього ж району подала подібну заяву про крадіжку бензопили.
Підозрюваним виявився 38-річний місцевий житель, який зберігав викрадене на території нежилого домогосподарства.
Правоохоронці вилучили речові докази. Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
За цими фактами розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185Крадіжка та ч. 2 ст. 194Умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.