На Вінниччині затримали чоловіка, який вкрав мотоблок та бензопилу, а також підпалив автомобіль місцевих мешканців. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

22 лютого до поліції звернувся житель села Підлісний Ялтушків Жмеринського району За його словами, невідомий викрав у нього мотоблок та бензопилу та підпалила його авто.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Того ж дня ще одна жінка з цього ж району подала подібну заяву про крадіжку бензопили.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Підозрюваним виявився 38-річний місцевий житель, який зберігав викрадене на території нежилого домогосподарства.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Правоохоронці вилучили речові докази. Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За цими фактами розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.