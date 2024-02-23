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Допомогли виїхати з України 14 чоловікам: судитимуть трьох жителів Вінниччини
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Допомогли виїхати з України 14 чоловікам: судитимуть трьох жителів Вінниччини

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Допомогли виїхати з України 14 чоловікам: судитимуть трьох жителів Вінниччини
Поліцейські затримують одного з підозрюваних. Фото: Нацполіція

На Вінниччині судитимуть чоловіків, які організовували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через українсько-молдовський кордон. З їх допомогою з України виїхали 14 призовників.

Підозрювані — 35-річний житель селища Муровані Курилівці та двоє мешканців Могилів-Подільського району 50 і 60 років. За свої послуги вони брали від 4 000 до 6 500 доларів з однієї людини. Про це повідомили у Нацполіції області.

Правоохоронці затримали одного з учасників схеми 19 вересня 2023 року після отримання від двох "клієнтів" 13 000 доларів. Тоді ж під час обшуків вилучили грошові кошти, автомобіль Mercedes Benz, мікроавтобус Volkswagen Crafter, мобільні телефони, печатки тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант, бувши фізичною особою-підприємцем, мав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями.

Він створював заявки на перетин кордону "клієнтами", подаючи неправдиві відомості відносно осіб, які не перебували із ним у трудових відносинах. Ще двоє учасників підшукували громадян, котрі підлягають мобілізації та бажають безперешкодно виїхати з України і забезпечували їхнє транспортування до місця призначення та переправлення.

Усім трьом чоловікам поліцейські повідомили про підозру. Їм загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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