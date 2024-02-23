Працівники Херсонського художнього музею упізнали на відео пропагандистського телеканалу ще дві роботи, які російські військові викрали перед втечею на лівий берег.

Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook.

Як написали на сторінці музею, кадр із зображенням картин, на якому упізнали роботи, був знятий у серпні 2023 року.

Одна з робіт — "Річка Псел", написана олією на картоні у 1959 році Данилом Безуглим. Цей український художник народився на Полтавщині. У доробку автора картини, присвячені війні, післявоєнній відбудові, портрети та пейзажі.

Херсон, картина "Річка Псел", яку викрали російські військові, автор Данило Безуглий. Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Ще одна з ідентифікованих картин має назву "Ленін з селянами". Її автор Віктор Циплаков написав у 1969 році олією на полотні. Після завершення радянської епохи картина не експонувалась, але знаходилась у музеї до початку вторгнення РФ та окупації.

"Цей автор був відомим Ленінописцем, її викрадення складає враження, що окупанти, її "евакуацією" хочуть показати, що не зрадили "вождя світового пролетаріату" й хоч щось "врятували". Але два величезні портрети, які залишились в спустошеному сховищі закладу і досі вражають журналістів, які приїжджають до музею", — йдеться у повідомленні.

Станом на 23 лютого 2024 року вже вдалось ідентифікувати 90 творів мистецтва, незаконно вивезли російські окупанти з Херсонського художнього музею. Всі вони зберігаються в Центральному музеї Тавриди у Криму. Ідентифікація триває.

Для ідентифікації викрадених картин, музейники працюють з чотирма базами: це зйомка, яку зробили відразу після викрадення колекції, потім — 1 квітня 2023 року, коли фейкове "міністерство культури Херсонської області" підписувало договір про зберігання музейних робіт з дирекцією Центрального музею Тавриди.

Також є два відеосюжети зроблені окупаційним телеканалом, один вийшов наприкінці серпня, другий — на початку вересня, де дирекція розповідає, що вони не злочинці, а рятівники колекції.

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