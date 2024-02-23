НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Хоч щось врятували". Серед ще двох ідентифікованих робіт з Херсонського художнього музею, робота Ленінописця
МУЗЕЇхудожникиКУЛЬТУРАВторгнення Росії в УкраїнуОКУПАЦІЯРегіони

"Хоч щось врятували". Серед ще двох ідентифікованих робіт з Херсонського художнього музею, робота Ленінописця

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсон, музей, викрадені картини
Картина "Ленін із селянами", автор Віктор Циплаков. Одна з робіт, яку російські військові викрали з Херсонського художнього музею . Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Працівники Херсонського художнього музею упізнали на відео пропагандистського телеканалу ще дві роботи, які російські військові викрали перед втечею на лівий берег.

Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook.

Як написали на сторінці музею, кадр із зображенням картин, на якому упізнали роботи, був знятий у серпні 2023 року.

Одна з робіт — "Річка Псел", написана олією на картоні у 1959 році Данилом Безуглим. Цей український художник народився на Полтавщині. У доробку автора картини, присвячені війні, післявоєнній відбудові, портрети та пейзажі.

Викрадена картина з Херсонського художнього музею
Херсон, картина "Річка Псел", яку викрали російські військові, автор Данило Безуглий. Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Ще одна з ідентифікованих картин має назву "Ленін з селянами". Її автор Віктор Циплаков написав у 1969 році олією на полотні. Після завершення радянської епохи картина не експонувалась, але знаходилась у музеї до початку вторгнення РФ та окупації.

"Цей автор був відомим Ленінописцем, її викрадення складає враження, що окупанти, її "евакуацією" хочуть показати, що не зрадили "вождя світового пролетаріату" й хоч щось "врятували". Але два величезні портрети, які залишились в спустошеному сховищі закладу і досі вражають журналістів, які приїжджають до музею", — йдеться у повідомленні.

Станом на 23 лютого 2024 року вже вдалось ідентифікувати 90 творів мистецтва, незаконно вивезли російські окупанти з Херсонського художнього музею. Всі вони зберігаються в Центральному музеї Тавриди у Криму. Ідентифікація триває.

Для ідентифікації викрадених картин, музейники працюють з чотирма базами: це зйомка, яку зробили відразу після викрадення колекції, потім — 1 квітня 2023 року, коли фейкове "міністерство культури Херсонської області" підписувало договір про зберігання музейних робіт з дирекцією Центрального музею Тавриди.

Також є два відеосюжети зроблені окупаційним телеканалом, один вийшов наприкінці серпня, другий — на початку вересня, де дирекція розповідає, що вони не злочинці, а рятівники колекції.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Виставка PRO ЖИТТЯ. Слова. Листи. Нотатки
У Києві презентували виставку про боротьбу українців за останні сто років
Амуніція, музей, Дніпро
Від амуніції армії РФ до частини літака "МіГ": експозиція музею в Дніпрі поповнилась трофеями від українських військових
Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
Бронежилет зі слідами крові: у Черкаському музеї представили військову виставку
Куб зі сталі та водний потік: де шукатимуть фінансування на будівництво меморіалу школи в Ягідному на Чернігівщині
Куб зі сталі та водний потік: де шукатимуть фінансування на будівництво меморіалу школи в Ягідному на Чернігівщині
На початок