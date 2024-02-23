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У Ніжині за гроші з міського бюджету купили 21 квадрокоптер для ЗСУ
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У Ніжині за гроші з міського бюджету купили 21 квадрокоптер для ЗСУ

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У Ніжині за гроші з міського бюджету купили 21 квадрокоптер для ЗСУ
ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

У Ніжині за кошти з міського бюджету придбали 21 квадрокоптер для потреб військовослужбовців. Витратили на це понад 2,5 мільйони гривень. Загалом на допомогу ЗСУ спрямують майже 12,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Ніжинська міська рада на своїй Фейсбук-сторінці.

На засіданні виконавчого комітету 22 лютого ухвалили рішення про фінансування першого траншу матеріально-технічних засобів, а саме:

  • два квадракоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo на суму 206 тисяч гривень;
  • 12 квадракоптерів DJI Mavic 3 на суму 967 тисяч гривень;
  • сім квадракоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) на суму 1 334 900 гривень.

Нагадаємо, у Ніжині 8 лютого на сесії ухвалили рішення виділити з міського бюджету на потреби ЗСУ 12,4 мільйона гривень. Як повідомив Суспільному міський голова Олександр Кодола, від 12 військових частин до них надійшли відповідні запити про потреби. Частина грошей — 10,4 мільйона гривень піде на закупівлю дронів, тепловізорів, авто, зарядних станцій та інших потреб ЗСУ. Ще два мільйони направлять на потреби військових частин.

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