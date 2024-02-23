Доцентку кафедри одного з вишів Херсона підозрюють у колабораціонізмі

Доцентку кафедри одного з вищих навчальних закладівв Херсона підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури в Telegram.

Слідчі встановили, що під час окупації Херсона, ексвикладачка погодилась стати "деканом факультету економіки, управління та бізнесу" у навчальному закладі, який створила окупаційна влада на матеріально-технічній базі захопленого Херсонського національного технічного університету.

"Вона набирала науково-педагогічний та технічний персонал, організовувала навчальну, виховну та культурно-масову роботу. Також погоджувала плани навчальних груп, розроблених згідно із чинними правовими нормами РФ, видавала розпорядчі документи, якими затверджувались старости та куратори академічних груп, переміщення студентів в спеціальні підготовчі групи", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, підозрювана також особисто викладала навчальні дисципліни на очолюваному нею факультеті. За це їй загрожує позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Раніше у відомстві повідомили, що жительку Херсона визнали винною у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору. Суд призначив їй десять років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з освітнім процесом строком на 15 років та з конфіскацією майна.

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