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Жительку Херсона, яка очолила окупаційний ліцей, засудили на десять років ув'язнення
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Жительку Херсона, яка очолила окупаційний ліцей, засудили на десять років ув'язнення

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Херсонщина, колабораціонізм, суд
Навчальний клас у школі. Ілюстративне фото: УНІАН

Жительку Херсона визнали винною у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору Суд призначив їй десять років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з освітнім процесом строком на 15 років та з конфіскацією майна.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, що жінка у серпні 2022 року очолила один із ліцеїв Херсона, у гуртожитку якого раніше працювала комендантом.

Після призначення вона провела зустріч з працівниками навчального закладу та повідомила про підтримку дій окупаційної адміністрації щодо інтеграції навчального процесу в освітню систему Росії.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

Раніше у прокуратурі повідомили, що правоохоронці завершили розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона. Його судитимуть за участь в організації та проведенні псевдореферендуму у Микільській громаді.

Також у відомстві повідомили, що у держзраді підозрюють колишню співробітницю Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

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