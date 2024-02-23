Жительку Херсона визнали винною у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору Суд призначив їй десять років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з освітнім процесом строком на 15 років та з конфіскацією майна.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, що жінка у серпні 2022 року очолила один із ліцеїв Херсона, у гуртожитку якого раніше працювала комендантом.

Після призначення вона провела зустріч з працівниками навчального закладу та повідомила про підтримку дій окупаційної адміністрації щодо інтеграції навчального процесу в освітню систему Росії.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

Раніше у прокуратурі повідомили, що правоохоронці завершили розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона. Його судитимуть за участь в організації та проведенні псевдореферендуму у Микільській громаді.

Також у відомстві повідомили, що у держзраді підозрюють колишню співробітницю Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.