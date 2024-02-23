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Виставку митців зі Слов'янська "НаГрані" презентували у Хмельницькому
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Виставку митців зі Слов'янська "НаГрані" презентували у Хмельницькому

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На виставці "НаГрані" у Хмельницькому представлено 18 експонатів
На виставці "НаГрані" представлено 18 експонатів, лютий 2024, Хмельницький. Фото: Хмельницький обласний художній музей

У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки митців з Донеччини "НаГрані". В експозиції представлені картини й керамічні скульптури, створені упродовж 2023 року. Хмельницький — друге місто в Україні після Слов'янська, де її презентували.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла кураторка виставки Євгенія Калугіна.

За її словами, мета виставки — розповісти історію архітектури Слов’янська, яка була зруйнована унаслідок російських атак.

Картина "Наслідки російського терору" Альони Железнікової у Хмельницькому
Картина "Наслідки російського терору" Альони Железнікової, лютий 2024, Хмельницький. Фото: Хмельницький обласний художній музей

"Слов’янськ потрапило у військові події ще з 2014 року. Тоді у нас були зруйновані будівлі й пам'ятки архітектури. З початку повномасштабного вторгнення це все продовжилось. Більшості будівель мали понад сторічну історію. Вони пережили Другу світову війну, революції, але на сьогодні їхнє життя закінчилось", — пояснила кураторка виставки.

Полотно "Будівля громадського зібрання" Сергія Сметанкіна у Хмельницькиому
Полотно "Будівля громадського зібрання" Сергія Сметанкіна, лютий 2024, Хмельницький. Фото: Хмельницький обласний художній музей

Євгенія Калугіна зазначила, на виставці є експонати, присвячені історіям людей: "Скрипалька Катерина переїхала з Луганщини у Слов’янськ 2014 року. Тоді вона втратила свою родину, виховувала молодшого брата. У нашому місті знайшла своє кохання, вийшла заміж. 2023 року в її домівку був приліт, унаслідок якого, крім неї, загинули її чоловік і свекруха. Врятувався лише брат".

Картина Оксани Дашевець, присвячена дівчині-скрипальці, у Хмельницькому
Картина Оксани Дашевець, присвячена дівчині-скрипальці, лютий 2024, Хмельницький. Фото: Хмельницький обласний художній музей

Кураторка виставки розповіла, біля експонатів є QR-коди. На телефоні можна переглянути фото і відео, зроблені під час руйнування будівель.

"Наприклад, зруйноване приміщення нашого військкомату — типова архітектура 80-х років минулого століття. Якщо перейти за QR-кодом, то можна побачити, як палає будівля й автівки навколо, як люди реагують на те, що відбувається", — пояснила Євгенія Калугіна.

Керамічна скульптура "Чорне сонце" у Хмельницькому
Керамічна скульптура "Чорне сонце", лютий 2024, Хмельницький. Фото: Хмельницький обласний художній музей

За її словами, вперше виставку "НаГрані" презентували у Слов’янському краєзнавчому музеї восени 2023 року. 18 експонатів місцевих митців увійдуть до його фонду.

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