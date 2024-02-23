"Кладовище" ЧФ РФ: у ЗСУ показали мапу з місцями затоплень російських кораблів

Збройні сили України за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну знищили 25 російських кораблів і катерів, а також один підводний човен, перетворивши море на "кладовище" для Чорноморського флоту окупантів.

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Відповідну мапу оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram-каналі.

“Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту. СтратКом ЗСУ зібрав інформацію про орієнтовні місця затоплень та пошкоджень кораблів окупантів. У морі ще багато місця”, — зазначили у відомстві.

На карті, зокрема, видно місце ураження у квітні 2022 року флагману Чорноморського флоту РФ — ракетного крейсера "Москва". Позначено також місця потоплення інших військових кораблів, включно з десантним кораблем РФ "Цезар Куніков", який українські військові знищили 14 лютого.

Які кораблі ЧФ РФ знищили та пошкодили Сили оборони України Великий десантний корабель (ВДК) "Саратов" — затоплений 24 травня 2022 року в результаті удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область); ВДК "Новочеркаськ" – пошкоджений 24 травня 2022 року внаслідок удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область); ВДК "Цезар Куніков" – пошкоджений 24 травня 2022 року внаслідок удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область); Ракетний крейсер "Москва" – затоплений 13 квітня 2022 року внаслідок ударів протикорабельними ракетами "Нептун"; Рятувальне буксирне судно СБ-739 "Васілій Бех" – з 17 червня 2022-го вважається затонулим у результаті атаки двома ракетами "Гарпун"; Морський мінний тральщик "Іван Голубець" – пошкоджений 29 жовтня 2022 року внаслідок атаки безпілотним надводним дроном в окупованому Севастополі; ВДК "Оленегорський горняк" – пошкоджений 4 серпня 2023 року під час атаки безпілотним надводним дроном у Новоросійську (Росія); ВДК "Мінськ" – знищений 13 вересня 2023 року ракетами Storm Shadow в окупованому Севастополі; Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону"– знищений 13 вересня 2023 року ракетами Storm Shadow в окупованому Севастополі; Малий ракетний корвет "Аскольд" – знищений 4 листопада 2023 року ракетами Storm Shadow у Керчі (окупований Крим) ВДК "Новочеркаськ" – знищений 26 грудня 2023 року внаслідок ракетного удару в Феодосії (окупований Крим); Великий ракетний катер "Івановєц" – знищений у ніч на 1 лютого 2024 року безпілотними надводними дронами на озері Донузлав. Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" — знищений у ніч на 14 лютого дронами "Magura V5" в районі Алупки окупованого Криму.

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