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"Кладовище" ЧФ РФ: у ЗСУ показали мапу з місцями затоплень російських кораблів
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"Кладовище" ЧФ РФ: у ЗСУ показали мапу з місцями затоплень російських кораблів

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корабель аскольд
Корабель "Аскольд" після ракетного удару. Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Збройні сили України за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну знищили 25 російських кораблів і катерів, а також один підводний човен, перетворивши море на "кладовище" для Чорноморського флоту окупантів.

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Відповідну мапу оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram-каналі.

“Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту. СтратКом ЗСУ зібрав інформацію про орієнтовні місця затоплень та пошкоджень кораблів окупантів. У морі ще багато місця”, — зазначили у відомстві.

На карті, зокрема, видно місце ураження у квітні 2022 року флагману Чорноморського флоту РФ — ракетного крейсера "Москва". Позначено також місця потоплення інших військових кораблів, включно з десантним кораблем РФ "Цезар Куніков", який українські військові знищили 14 лютого.

Які кораблі ЧФ РФ знищили та пошкодили Сили оборони України

Великий десантний корабель (ВДК) "Саратов" — затоплений 24 травня 2022 року в результаті удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область);

ВДК "Новочеркаськ" – пошкоджений 24 травня 2022 року внаслідок удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область);

ВДК "Цезар Куніков" – пошкоджений 24 травня 2022 року внаслідок удару "Точкою-У" в окупованому Бердянську (Запорізька область);

Ракетний крейсер "Москва" – затоплений 13 квітня 2022 року внаслідок ударів протикорабельними ракетами "Нептун";

Рятувальне буксирне судно СБ-739 "Васілій Бех" – з 17 червня 2022-го вважається затонулим у результаті атаки двома ракетами "Гарпун";

Морський мінний тральщик "Іван Голубець" – пошкоджений 29 жовтня 2022 року внаслідок атаки безпілотним надводним дроном в окупованому Севастополі;

ВДК "Оленегорський горняк" – пошкоджений 4 серпня 2023 року під час атаки безпілотним надводним дроном у Новоросійську (Росія);

ВДК "Мінськ" – знищений 13 вересня 2023 року ракетами Storm Shadow в окупованому Севастополі;

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону"– знищений 13 вересня 2023 року ракетами Storm Shadow в окупованому Севастополі;

Малий ракетний корвет "Аскольд" – знищений 4 листопада 2023 року ракетами Storm Shadow у Керчі (окупований Крим)

ВДК "Новочеркаськ" – знищений 26 грудня 2023 року внаслідок ракетного удару в Феодосії (окупований Крим);

Великий ракетний катер "Івановєц" – знищений у ніч на 1 лютого 2024 року безпілотними надводними дронами на озері Донузлав.

Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" — знищений у ніч на 14 лютого дронами "Magura V5" в районі Алупки окупованого Криму.

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