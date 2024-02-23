RFnıñ Ukrainağa tolu miqyaslı devrinde Ukraina Silâlı Quvetleri 25 rus gemisini ve bir deñiz altındaki gemisini yoq ettiler, böylece işğalcilerniñ Qaradeñiz flotu içün deñizni “mezarlıqqa” çevirdiler.

Telegram kanalında USQ StratKomı maqbul haritanı yayınladı.

“Rus flotu içün Qara deñiz mezarlıqqa çevirildi. USQ StratKomı, işğalcilerniñ gemileriniñ batqanı yerler aqqında bilgilerni topladı. Deñizde daa çoq yer bar”, - dep müessisede qayd ettiler.

Şu cümleden, haritada 2022 senesi çiçek ayında mahv etilgen RF Qaradeñiz flotunıñ flagmanı olğan “Moskva” raketa kreyseriniñ yerini körmek mümkün. Mahv etilgen başqa arbiy gemileriniñ, şu cümleden, kiçik aynıñ 14-ünde ukrain askerleri tarafından battırılğan “Tsezar Kunikov” adlı RFnıñ desant gemisiniñ, yeri de qayd etildi.

Ukraina Mudafaa Quvetleri qaysı RF QFnıñ gemilerini mahv ettiler ve bozdılar Büyük desant gemisi (BDG) "Saratov" — 2022 senesi mayıs ayınıñ 24-ünde işğal etilgen Berdânskta (Zaporijjâ vilâyeti) "Toçka-U"nen ücüm neticesinde batıldı; BDG "Novoçerkask" – 2022 senesi mayıs ayınıñ 24-ünde işğal etilgen Berdânskta (Zaporijjâ vilâyeti) "Toçka-U"nen ücüm neticesinde bozuldı; BDG "Tsezar Kunikov" – 2022 senesi mayıs ayınıñ 24-ünde işğal etilgen Berdânskta (Zaporijjâ vilâyeti) "Toçka-U"nen ücüm neticesinde bozuldı; Raketa kreyseri "Moskva" – 2022 senesi çiçek ayınıñ 13-ünde "Neptun" gemilerde qarşı raketalarınen ateşler neticesinde batıldı; Qurtarıcı buksir gemisi SB-739 "Vasiliy Beh" – 2022 senesi bozarğan aynıñ 17-inden başlap eki "Ğarpun" raketasınen ücüm neticesinde batılğan sayılır; Deñiz mina gemisi "İvan Ğolubets" – 2022 senesi orta küz ayınıñ 29-ında işğal etilgen Aqyarda uçucısız deñiz üzerindeki dronnıñ ücümi neticesinde bozuldı; BDG "Oleneğorskiy ğornâk" – 2023 senesi arman ayınıñ 4-ünde Novorosiyskta (Rusiye) uçucısız deñiz üzerindeki dronnıñ ücümi neticesinde bozuldı; BDG "Minsk" – 2023 senesi berim ayınıñ 13-ünde işğal etilgen Aqyarda Storm Shadow raketalarınen mahv etildi; Deñiz astındaki gemi B-237 "Rostov-na-Donu"– 2023 senesi berim ayınıñ 13-ünde işğal etilgen Aqyarda Storm Shadow raketalarınen mahv etildi; Küçük raketa korveti "Askold" – 2023 senesi boş aynıñ 4-ünde Keriçte (işğal etilgen Qırım) Storm Shadow raketalarınen mahv etildi; BDG "Novoçerkask" – 2023 senesi ilk qış ayınıñ 26-sında kefede (işğal etilgen Qırım) raketa ücümi neticesinde mahv etildi; Büyük raketa gemisi "İvanovets" – kiçik aynıñ 1-iniñ gecesi Doñuzlav gölünde uçucısız deñiz üzerindeki dronnıñ ücümi neticesinde mahv etildi. Büyük desant gemisi "Tsezar Kunikov" — kiçik aynıñ 14-üniñ gecesi işğal etilgen Qırımnıñ Alupka rayonında "Magura V5" dronları vastasınen mahv etildi.

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